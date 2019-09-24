وفاة ثمانية أطفال رضع في حريق في مستشفى ولادة بالجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية اليوم (الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2019) وفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد مستشفيات ولاية الوادي، شرقي البلاد.

وذكرت الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحريق الذي اشتعل في الساعات الأولى من صباح اليوم بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي "أم بشير بن ناصر"(700 كيلومترا جنوب شرق الجزائر العاصمة) أسفر عن وفاة ثمانية أطفال، ثلاثة منهم بحروق وخمسة اختناقا.

وأضافت الهيئة الجزائرية أنه تم إنقاذ 76 شخصا، 11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة، وتم احتواء الحريق لمنع امتداده إلى أماكن أخرى بالمستشفى. ولا تعتبرهذه الحادثة التي شهدها المستشفى اليوم هي الأولى من نوعها، فقد نشب العام الماضي حريق هائل أتى على أجزاء كبيرة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، وتمت إعادة تهيئتها وترميمها في وقت وُصف بالقياسي.

وتم نشر العشرات من عربات الإطفاء للسيطرة على الحريق، الذي لم تعرف أسبابه بعد. وأصدر رئيس الوزراء نور الدين بدوي تعليمات بإجراء تحقيق وأوفد وزير الصحة محمد ميراوي إلى مكان الحريق. وقدم بدوي التعازي باسمه واسم الحكومة الى عائلات الضحايا.

ع.أ.ج /ح.ز/ (د.ب.أ ، أ.ف.ب)