وفاة بوزمان بطل فيلم بلاك بانثر صريعاً بسرطان القولون

توفي الممثل الأميركي تشادويك بوزمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، على ما أعلن وكيل أعماله لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقالت عائلته في بيان نشرته على حسابه على موقع تويتر يوم الجمعة إنه توفي في المنزل مع زوجته وعائلته إلى جانبه. وأضافت عائلته: "إنه مقاتل حقيقي، لقد ثابر تشادويك طوال فترة مرضه، وقدم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيرا".

وأوضحت أن العديد من أفلامه "تم تصويرها، أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي."

وكتبت الإعلامية اوبرا وينفري تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "لقد أظهر لنا تلك العظمة بين العمليات الجراحية والعلاج الكيماوي. الشجاعة والقوة اللازمين للقيام بذلك.

وقد شُخصت إصابة بوزمان بسرطان القولون سنة 2016 لكنه لم يعلن يوما عن حالته الصحية واستمر في تصوير الأعمال السينمائية في أهم استوديوهات هوليوود بموازاة خضوعه "لعمليات لا تُحصى وعلاج كيميائي"، بحسب العائلة التي وصفته بأنه "مقاتل حقيقي".

ومع "بلاك بانثر" الذي خرج إلى الصالات سنة 2018، بات بوزمان نجم أول عمل سينمائي عن بطل خارق أسود في تاريخ استوديوهات مارفل.

وقد رُشح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحقق أكثر من مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر.

ورأى كثر في هذا الفيلم حدثا ثقافيا مهما في الولايات المتحدة لأنه يعكس الصور النمطية السائدة في هوليوود من خلال تصويره بلدا إفريقيا مزدهرا يستقبل اللاجئين ويمد البلدان الأكثر فقرا بالتكنولوجيا المتقدمة التي يتمتع بها.

قبل هذا الدور وهو الأهم في حياته المهنية، جسد تشادويك بوزمان شخصية أسطورة البيسبول جاكي روبنسون في فيلم "42" للمخرج براين هيلغيلاند في 2013، وهو أكبر نجاح تجاري يحققه فيلم عن رياضة البيسبول في تاريخ هوليوود.

وإثر إعلان نبأ الوفاة، غصت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الإشادة ببوزمان تخطت حدود هوليوود.

تشادويك بوزمان مولود في ولاية كارولينا الجنوبية لأم ممرضة وأب من صغار المستثمرين، وتتحدر أصول عائلته من سيراليون.

م.م/ ع.ش (د ب أ، ا ف ب)