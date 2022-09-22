 وفاة الممثل المصري هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.09.2022

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منوعات

وفاة الممثل المصري هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان

توفي الفنان المصري هشام سليم، اليوم عن عمر ناهز الـ 64 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان. وفي مايو/أيار الماضي، أكد الفنان سليم، في تصريحات صحفية صحة أنباء إصابته بمرض السرطان وبدء تلقيه العلاج الكيماوي.

هشام سليم في دبي صورة بتاريخ December 19, 2010

بعد معاناة مع مرض السرطان رحل الفنان المصري المحبوب هشام سليم

 

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم الخميس (22 سبتمبر/ أيلول) الممثل المصري هشام سليم الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

مختارات

بعد رحلة فنية امتدت على مدار أكثر من نصف قرن تُوفيت الممثلة المصرية الشهيرة سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عاماً بعد معاناة مع المرض، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكتبت الممثلة نهال عنبر عضو مجلس النقابة على حسابها بفيسبوك "وداعا الفنان الراقي العظيم المحترم هشام سليم".

كما نعاه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيان جاء فيه "فقدت السينما العربية ممثلا طالما تمتع بشخصية متفردة على الشاشة وخارجها".

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ولد سليم في 1958 وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق وشقيق خالد سليم زوج الممثلة يسرا.

دخل إلى عالم التمثيل وهو طفل في فيلم (إمبراطورية ميم) الذي أدى فيه دور ابن الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

قدم على مدى مشواره عشرات الأفلام السينمائية منها (عودة الابن الضال) و(تزوير في أوراق رسمية) و(اغتيال مدرسة) و(الهجامة) و(كريستال) و(الأراجوز) و(يا مهلبية يا) و(خيانة مشروعة).

وفي الدراما التلفزيونية قدم مسلسلات (الراية البيضا) و(ليالي الحلمية) و(أرابيسك) و(ظل المحارب) و(أماكن في القلب) و(المصراوية) و(محمود المصري) و(حرب الجواسيس) و(اختفاء) و(هجمة مرتدة)

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز)

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