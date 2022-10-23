وفاة الملياردير ماتيشيتس أغنى شخص في النمسا ومؤسس شركة ريد بول

توفي مؤسّس شركة ريد بول النمساوي ديتريش ماتيشيتس الذي جعل مشروب الطاقة ظاهرة عالمية وبنى فريق فورمولا واحد أحرز لقب بطولة العالم ضمن إمبراطورية رياضة كبرى، السبت عن 78 عاماً بحسب ما أعلنت شركته.

وعبّرتريد بولعن "حزنها" لوفاة الملياردير و"امتنانها لما أنجزه". وبحسب وكالة الصحافة النمساوية، توفي ماتيشيتس بعد معاناته من مرض السرطان.

ماتيشيتس، وهو رجل متكتّم نادراً ما يجري مقابلات صحافية، قام بتكييف مشروب طاقةكان شائعاً في آسيا ليحقق نجاحاً كبيراً في الأسواق الغربية.

اختير كأغنى شخص في النمسا من قبل مجلة فوربس عام 2022، بثروة مقدّرة بـ27.4 مليار دولار أميركي. واستثمر ماتيشيتس بكثافة في عالم الرياضة لإعطاء علامته التجارية شهرة عالمية.

بالإضافة إلى انخراطه في عالم الفورمولا واحد، حيث يتربع سائق فريقه الهولندي ماكس فيرستابن على لقب بطولة العالم في آخر سنتين، اشترى ريد بول فريق كرة القدم في مدينة سالزبورغ عام 2005، ثم لايبزيغ الألمانية.وأحرز الناديان الألقاببفضل الاستثمار الكبير للعلامة التجارية. كما ترعى الشركة نجوم رياضة عالميين، من بينهم لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار.

استثمرت العلامة التجارية أيضاً في الرياضات الخطيرة، فشاركت في رعاية أحداث مثل الاستعراضات البهلوانية الجوية، السقوط الحرّ ببدلات مجنّحة، الغطس عن المرتفعات، ركوب الأمواج وصولاً إلى قفزة حرّة تاريخية اخترق خلالها النمسوي فيليكس باومغارتنر جدار الصوت عام 2012، بقفزه من كبسولة مربوطة الى منطاد في سماء نيومكسيكو من علو 38969.4 متراً.

وقال رئيس فريق ريد بول للفورمولا واحد البريطاني كريستيان هونر انه من "حسن الحظ" أن يكون ماتيشيتس قد عاش ليرى فيرستابن يتوّج بلقبه الثاني في بطولة العالم، بعد احرازه جائزة اليابان الكبرى قبل أسبوعين.

ووصف هورنر ماتيشيتس بأنه "العمود الفقري لكل ما نقوم به".

وتابع هورنر على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى في تكساس "إنه أمر محزن للغاية. رجل عظيم، فريد من نوعه، لما حققه وفعله لكثير من الناس في جميع انحاء العالم وعبر الكثير من الرياضات".

وأضاف هورنر لشبكة سكاي سبورت ان ماتيشيتس "أثبت انه يمكنك احداث الفارق. لقد كان داعماً شغوفاً ومؤسساً لكل ما نقوم به. رجل رائع وفرد ملهم".

صاحب رؤية

ووصف الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا واحد ستيفانو دومينيكالي ماتيشيتس بأنه "فرد يحظى باحترام كبير ومحبوب للغاية في عائلة الفورمولا واحد". وقال الإيطالي "لقد كان ريادياً رائعاً صاحب رؤية ورجلاً ساهم في تغيير رياضتنا وأسّس علامة ريد بول التجارية المعروفة في جميع أنحاء العالم".

ووُلد إرث ماتيشيتس، مشروب الطاقة ريد بول (الثور الأحمر)، خلال إحدى رحلاته التجارية كمدير تسويق لشركة ألمانية لمستحضرات التجميل، عندما قُدّم له مشروب حلو شائع في آسيا Thai Chaleo Yoovidhya. في حانة فاخرة في هونغ كونغ.

أغرم به فوراً وتأثر بقدرة المشروب الواضحة على مساعدته في التغلب على اختلاف توقيت السفر.

قرّر الدخول في شراكة مع مطوّر المشروب رجل الأعمال التايلندي تشاليو يوفيدهيا، فأسّس الرجلان ريد بول عام 1984.

جذب المشروب الذي يتخذ من فوشل أم سي النمسوية في جبال الألب مقراً له، الأذواق الغربية وتطوّرت العلامة التجارية عالمياً بفضل التسويق الذكي وعلاقتها الوثيقة مع الرياضة.

توظّفريد بول راهناً 13 ألف شخص في 172 دولة، مع حجم مبيعات يبلغ 8 مليار يورو (7.89 مليار دولار) وتبيع ما يقرب من 10 مليارات عبوة سنوياً.

دخلت ريد بول عالم الفورمولا واحد باستحواذها 60% من فريق ساوبر السويسري، قبل انفصالهما لخلاف حول اختيار السائقين.

بعدها بثلاث سنوات، اشترت ريد بول فريق جاغوار المتعثر من مالكه فورد وأعادت تطويره. سرعان ما تطوّرت لتصبح قوة رائدة واصبحت الأسرع بدءاً من 2009.

توّجت بأول ألقابها العالمية لدى السائقين والصانعين مع الألماني سيباستيان فيتل عام 2010.

امتلك ماتيشيتس جزيرة لاوكالا الرائعة في فيجي والعديد من العقارات في النمسا. لم يتزوّج أبداً، يرتدي الجينز دائماً، شعره رمادي ولم يظهر في أي مقابلة صحافية.

ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب)