وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما

العالم ينعى إليزابيث الثانية وتشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

"اليوم انتقل التاج كما كان يحدث على مدار أكثر من ألف عام إلى عاهلنا الجديد ورئيس دولتنا الجديد جلالة الملك تشارلز الثالث"، تقول رئيسة وزراء بريطانيا. ويواصل زعماء العالم تقديم التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.