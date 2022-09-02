وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما

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وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز السادسة والتسعين بعد جلوسها سبعين عاما على عرش المملكة المتحدة.. كيف ينظر البريطانيون إلى عهد إليزابيث الثانية؟ وماذا ينتظرون من الملك الجديد تشارلز؟
اتجهت أنظار العالم إلى بريطانيا بعد إعلان القصر الملكي أن الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيث الثانية. وقبل قليل أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الملكة عن 96 عاما وتولي ابنها تشارلز عرش المملكة المتحدة.
"اليوم انتقل التاج كما كان يحدث على مدار أكثر من ألف عام إلى عاهلنا الجديد ورئيس دولتنا الجديد جلالة الملك تشارلز الثالث"، تقول رئيسة وزراء بريطانيا. ويواصل زعماء العالم تقديم التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.
على مدى عقود، ظلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رمزا للمملكة المتحدة منذ أن اعتلت العرش عام 1953. التقرير التالي يرصد أبزر محطات الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا.
أشاد قادة ألمانيا بالملكة البريطانية الراحلة إليزابيث وبمناقبها. الرئيس شتاينماير قال إنها "شكلت ملامح قرن، في بريطانيا وخارجها"، فيما وصفها المستشار شولتس بـ"نموذج يحتذى به ومصدر إلهام للملايين وفي ألمانيا أيضا".
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