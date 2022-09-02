 وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما | مسائية DW | DW | 08.09.2022

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مسائية DW

وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما

وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز السادسة والتسعين بعد جلوسها سبعين عاما على عرش المملكة المتحدة.. كيف ينظر البريطانيون إلى عهد إليزابيث الثانية؟ وماذا ينتظرون من الملك الجديد تشارلز؟

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State Banquet given in honour of HM The Queen Elizabeth II by French President Francois Hollande at the Elysee Palace, as part of the official ceremonies of the 70th Anniversary of the Liberation, on June 6, 2014, in Paris, France. Photo by Thierry Orban/Abacapress.com

قصر بكنغهام يعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما 08.09.2022

اتجهت أنظار العالم إلى بريطانيا بعد إعلان القصر الملكي أن الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيث الثانية. وقبل قليل أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الملكة عن 96 عاما وتولي ابنها تشارلز عرش المملكة المتحدة.

FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth arrives at the State Opening of Parliament with Charles, Prince of Wales, in London, Britain October 14, 2019. REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo

العالم ينعى إليزابيث الثانية وتشارلز الثالث ملكا لبريطانيا 08.09.2022

"اليوم انتقل التاج كما كان يحدث على مدار أكثر من ألف عام إلى عاهلنا الجديد ورئيس دولتنا الجديد جلالة الملك تشارلز الثالث"، تقول رئيسة وزراء بريطانيا. ويواصل زعماء العالم تقديم التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

State Banquet given in honour of HM The Queen Elizabeth II by French President Francois Hollande at the Elysee Palace, as part of the official ceremonies of the 70th Anniversary of the Liberation, on June 6, 2014, in Paris, France. Photo by Thierry Orban/Abacapress.com

الملكة إليزابيث الثانية.. مسيرة حافلة على عرش بريطانيا 08.09.2022

على مدى عقود، ظلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رمزا للمملكة المتحدة منذ أن اعتلت العرش عام 1953. التقرير التالي يرصد أبزر محطات الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا.

FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth views the interior of the refurbished East Wing of Somerset House at King's College in London, Britain, February 29, 2012. Eddie Mulholland/Pool via REUTERS/File Photo

"مدت يد المصالحة بعد الحرب".. قادة ألمانيا ينعون الملكة إليزابيث 08.09.2022

أشاد قادة ألمانيا بالملكة البريطانية الراحلة إليزابيث وبمناقبها. الرئيس شتاينماير قال إنها "شكلت ملامح قرن، في بريطانيا وخارجها"، فيما وصفها المستشار شولتس بـ"نموذج يحتذى به ومصدر إلهام للملايين وفي ألمانيا أيضا".