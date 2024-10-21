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سياسةتركيا

وفاة المعارض التركي فتح الله غولن في بنسلفانيا الأمريكية

٢١ أكتوبر ٢٠٢٤

توفي فتح الله غولِن في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن عمر يناهز 83 عاما وفق ما نقل الإعلام التركي عن حسابات على منصات تواصل ومواقع إلكترونية قريبة من حركته. وهو زعيم حركة دينية سياسية يتهمها أردوغان بمحاولة انقلاب فاشلة.

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المعارض التركي الداعية فتح غولِن أقام في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 وتُوفي فيها عام 2024
المعارض التركي الداعية فتح غولِن أقام في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 وتُوفي فيها عام 2024صورة من: Charles Mostoller/REUTERS

أعلنت القناة التركية العامة "تي آر تي" يوم الإثنين 21 أكتوبر / تشرين الأول 2024 وفاة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غِولن، وذلك نقلا عن حسابات على منصات تواصل ومواقع إلكترونية قريبة من حركته. وأشارت القناة إلى أن غولن -الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في عام 2016- توفي "الليلة الماضية في المستشفى". وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن غولن توفي مساء يوم أمس الأحد 20 / 10 / 2024 في المستشفى وأعلن موقع "هركول" Herkul التابع لغولن والمحظور في تركيا، وفاة الداعية.

وفتح الله غولن ملهِم حركة غولن التي تُسمى أيضا "حزمت" -وتعني خدمة- كان مقيماً في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وفتح الله غولن -مؤسس "حركة الخدمة"- هو داعية وإمام ولد في أرضروم باسينلر في 27  أبريل / نيسان 1941. وأنشأ فتح الله غولن النواة الأولى لجماعة الخدمة في بداية سنة 1970 بمدينة إزمير التركية، غير أنها توسعت داخل البلاد وخارجها.

 

ألمانيا معقل جديد لجماعة غولن التركية "عدوة إردوغان"؟


وجردته تركيا من جنسيته التركية في عام 2017. وكان أردوغان متحالفا في السابق مع حركة غولن، ولكنها تحولت إلى عدو لدود له بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز 2016، ومنذ ذلك الحين نفذت السلطات التركية حملات اعتقال واسعة طالت المئات من أنصار غولن.

 

ع.م / ف.ي (د ب أ ، أ ف ب)

 

 

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Fokus Europa 11.05.2018

عملية استخباراتية تركية لاعتقال أنصار غولن في كوسوفو

عملية استخباراتية تركية لاعتقال أنصار غولن في كوسوفو

بات أنصار جماعة رجل الدين التركي فتح الله غولن يخشون الاعتقال على أيدي الاستخبارات التركية حتى في بلدان واقعة في أوروبا مثل كوسوفو، وذلك بعد اتهام إردوغان لهذه الجماعة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
مجتمع١٧ مايو ٢٠١٨04:45 دقيقة