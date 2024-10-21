وفاة المعارض التركي فتح الله غولن في بنسلفانيا الأمريكية

وفاة المعارض التركي فتح الله غولن في بنسلفانيا الأمريكية٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
أعلنت القناة التركية العامة "تي آر تي" يوم الإثنين 21 أكتوبر / تشرين الأول 2024 وفاة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غِولن، وذلك نقلا عن حسابات على منصات تواصل ومواقع إلكترونية قريبة من حركته. وأشارت القناة إلى أن غولن -الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في عام 2016- توفي "الليلة الماضية في المستشفى". وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن غولن توفي مساء يوم أمس الأحد 20 / 10 / 2024 في المستشفى وأعلن موقع "هركول" Herkul التابع لغولن والمحظور في تركيا، وفاة الداعية.
وفتح الله غولن ملهِم حركة غولن التي تُسمى أيضا "حزمت" -وتعني خدمة- كان مقيماً في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وفتح الله غولن -مؤسس "حركة الخدمة"- هو داعية وإمام ولد في أرضروم باسينلر في 27 أبريل / نيسان 1941. وأنشأ فتح الله غولن النواة الأولى لجماعة الخدمة في بداية سنة 1970 بمدينة إزمير التركية، غير أنها توسعت داخل البلاد وخارجها.
وجردته تركيا من جنسيته التركية في عام 2017. وكان أردوغان متحالفا في السابق مع حركة غولن، ولكنها تحولت إلى عدو لدود له بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز 2016، ومنذ ذلك الحين نفذت السلطات التركية حملات اعتقال واسعة طالت المئات من أنصار غولن.
ع.م / ف.ي (د ب أ ، أ ف ب)