وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم

توفي المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء (الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2019) عن عمر ناهز 62 عاما. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عبد الرحيم، توفي داخل أحدى المستشفيات بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية.

واشتهر شعبان عبد الرحيم بتقديم أغان تواكب الأحداث السياسية والاجتماعية، جاءت جميعها ذات لحن موسيقي واحد.

وشارك شعبان عبد الرحيم في بعض الأعمال الدرامية منها فيلم: "مواطن ومخبر وحرامي" من إخراج داود عبد السيد وطفلاح في الكونجرس" إخراج فهمي الشرقاوي، إضافة لعدد من المسرحيات مع الممثل سمير غانم وكانت له تجربة بمجال تقديم البرنامج التلفزيونية.

وكان آخر ظهور فني له قبل أيام قليلة في السعودية ضمن حفلات "موسم الرياض" ، وهو جالس على كرسي متحرك. الجدير ذكره أن شعبان عبد الرحيم لم يحصل على أي تعليم. ودخل سوق العمل في سن صغير للغاية، حيث عمل كمكوجي في أحد المناطق الشعبية، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام مصرية.

ر.م/ ع.خ ( رويترز)