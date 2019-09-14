 وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم | عالم المنوعات | DW | 03.12.2019

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منوعات

وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم

بعد تدهور حالته الصحية، توفي المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم في أحدى المستشفيات بالقاهرة عن عمر ناهز 62 عاماً. اشتهر "شعبوله" بتقديم أغان تواكب الأحداث السياسية والاجتماعية بلحن موسيقي واحد.

Ägypten Sänger Shaaban Abdel Rahim (picture-alliance/dpa/K. El-Fiqi)

شعبان عبد الرحيم، أرشيف.

توفي المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء (الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2019) عن عمر ناهز 62 عاما. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عبد الرحيم، توفي داخل أحدى المستشفيات بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية.

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واشتهر شعبان عبد الرحيم بتقديم أغان تواكب الأحداث السياسية والاجتماعية، جاءت جميعها ذات لحن موسيقي واحد.

وشارك شعبان عبد الرحيم في بعض الأعمال الدرامية منها فيلم: "مواطن ومخبر وحرامي" من إخراج داود عبد السيد وطفلاح في الكونجرس" إخراج فهمي الشرقاوي، إضافة لعدد من المسرحيات مع الممثل سمير غانم وكانت له تجربة بمجال تقديم البرنامج التلفزيونية.

وكان آخر ظهور فني له قبل أيام قليلة في السعودية ضمن حفلات "موسم الرياض" ، وهو جالس على كرسي متحرك. الجدير ذكره أن شعبان عبد الرحيم لم يحصل على أي تعليم. ودخل سوق العمل في سن صغير للغاية، حيث عمل كمكوجي في أحد المناطق الشعبية، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام مصرية.

ر.م/ ع.خ ( رويترز)

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    أم كلثوم

    ولدت كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي في نهاية القرن التاسع عشر أو في مطلع القرن العشرين وتوفيت في سنة 1975 وكانت تعد النجمة الأولى في الغناء العربي. وبدأ صيت أم كلثوم يذيع منذ صغرها واشتهرت بعد أن اكتشفها كبار الشعراء والملحنين في مصر، مثل أحمد رامي ومحمد القصبجي، في عشرينيات القرن الماضي. وفي الثلاثينيات بدأت تتعاون مع الملحن رياض السنباطي، الذي بقي يلحن لأم كلثوم لمدة أربعين عاماً.

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    عبد الحليم حافظ

    ولد عبد الحليم علي شبانة عام 1929 وتوفي عام 1977، ولقب بالعندليب الأسمر واشتهر في الخمسينيات عبر أغاني مثل "يا حلو يا اسمر" و"صافيني مرة" "على قد الشوق". وغنى لصلاح عبد الصبور وسمير محجوب ومحمد حمزة وللملحنين الكبار مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال الطويل ومحمد عبد الوهاب. قدم عبد الحليم أكثر من مائتين وثلاثين أغنية بقيت أغلبها راسخة في التراث الغنائي العربي.

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    فريد الأطرش

    فريد الأطرش هو من أمراء الطائفة الدرزية من آل أطرش في جبل العرب بجنوب سوريا. غادر فريد إلى مصر مبكراً وفيها أمتهن الغناء. شارك فريد في بطولة 31 فيلماً، قد يكون أشهرها فيلم "حبيب العمر"، وغنى للكثير من الشعراء المعروفين أمثال أحمد بدرخان وأحمد رامي وأحمد شفيق كامل وبشارة الخوري وبيرم التونسي. توفي فريد الأطرش عام 1974 عن عمر ناهز الرابعة والستين عاماً.

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    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    أسمهان

    اسمها الحقيقي هو آمال الأطرش، وهي أخت الموسيقار والمطرب فريد الأطرش. ولدت أسمهان في سوريا عام 1912 وتوفيت إثر حادث سير عام 1944. كانت بداياتها الفنية في ثلاثينيات القرن الماضي مع أخيها فريد الأطرش، وغنت لكبار الشعراء آنذاك أمثال أحمد شوقي وبيرم التونسي وبشارة الخوري، ولحن لها زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد القصبجي وفريد الأطرش.

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    صباح

    اسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي، وولدت في لبنان عام 1927. عاصرت "الشحرورة" أغلب رواد الغناء العربي في القرن العشرين ولها 83 فيلماً و27 مسرحية وما يزيد عن 3000 أغنية. توفيت صباح عام 2014.

  • Der libanesische Sänger Wadih El Safi

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    وديع الصافي

    ولد وديع فرنسيس في سنة 1921 بلبنان وكانت انطلاقته الفنية عام 1933 بعد مشاركته وفوزه في مسابقة للمطربين الشباب. اشتهر الصافي بإحيائه الأغاني والمواويل الفلكلورية اللبنانية ومشاركاته في الكثير من الحفلات الغنائية في مختلف أنحاء العالم.

  • Libanon Sängerin Fairuz

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    فيروز

    اسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد وولدت عام 1935 في لبنان. قدمت فيروز مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني العديد من الأغاني والأوبريهات، وكانت بداياتها في أربعينيات القرن الماضي. لكن شهرتها بدأت في الخمسينيات. قدمت فيروز أكثر من 60 ألبوماً غنائياً وحازت على العديد من الجوائز والأوسمة من عدة دول.

  • Mohammed Abdel Wahab

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    محمد عبد الوهاب

    يعد محمد عبد الوهاب أحد أعلام الموسيقى في العالم العربي في القرن العشرين، ولقب بموسيقار الأجيال واشتهر كمطرب وملحن ولحن لكبار المطربين مثل فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية وصباح. توفي عبد الوهاب عام 1991 عن عمر ناهز التاسعة والثمانين عاماً.

  • Algerische Sängerin Warda La Moush Keda

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    وردة الجزائرية

    ولدت المطربة وردة عام 1939 في الجزائر من أب جزائري وأم لبنانية، وتوجهت إلى مصر في عام 1960 لتشارك في فيلم سينمائي، ليكون بداية شهرتها في العالم العربي. تعاونت وردة مع بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب ومن أشهر أغانيها "أوقاتي بتحلو" و"بتونس بيك". توفيت وردة في سنة 2012 ودفنت في الجزائر حسب وصيتها.

  • Saudi Arabien Mohammed Abdu

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    محمد عبده

    ولد محمد عبدة عثمان العسيري في سنة 1949 بجازان جنوب السعودية واشتهر منذ بداية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعرف عنه بأنه مطرب الجزيرة العربية وغنى الشعر والأغاني الطويلة.

    الكاتب: زمن البدري


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رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

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