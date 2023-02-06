وفاة المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار عن 80 عاما

قالت جمعية المخرجين التونسيين اليوم الاثنين (السادس من فبراير/شباط 2023) إن المخرج عبد اللطيف بن عمار توفي عن عمر ناهز 80عاما، تاركا خلفه مجموعة قليلة لكن مميزة من الأعمال الفنية.
وقالت الجمعية في بيان إن الراحل "من الجيل الأول للمخرجين التونسيين الذين عايشوا بدايات الفن السابع في تونس، إذ خاض أولى تجاربه السينمائية في سن 22 سنة".
ولد المخرج الراحل في أبريل/ نيسان 1943 ودرس الرياضيات في تونس قبل أن يحصل على دبلوم في التصوير من المعهد العالي للدراسات السينمائية في باريس عام 1965.
بعد عودته إلى تونس عينته الشركة التونسية للإنتاج والتنمية السينمائيةممثلا لها، وشارك في صناعة مجموعة من الأفلام القصيرة، كما عمل مساعدا لعدد من المخرجين الأجانب والتونسيين.
قدم أول فيلم روائي طويل عام 1970 بعنوان "قصة بسيطة كهذه" وساهم في تأسيس المكتبة السينمائية الوطنية، وترك بصمة متميزة في عالم صناعة الأفلام إخراجا وكتابة.
من أفلامه: "النخيل الجريح" عام 2010 و"نغم الناعورة" عام 2002 كما فاز عام 1980 بجائزة التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية عن فيلم "عزيزة" ومن قبله التانيت الفضي عام 1974 عن فيلم "سجنان".
هـ.د/ أ.ح (رويترز)
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الكاتب: ريم نجمي