وفاة الكاتب المصري المعروف بهاء طاهر عن 87 عاما

توفي الكاتب والروائي والمترجم المصري بهاء طاهر اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض.
وكتب الناقد الفني طارق الشناوي على صفحته بفيسبوك "لكل إنسان نصيب من اسمه والأستاذ بهاء طاهر كان له النصيب من البهاء والطهر. وداعا أستاذنا الكبير الذي ترك بصمة لا تنسى.. وداعا صاحب (واحة الغروب) الذي لا يعرف أبدا الغروب".
وعلى المستوى الرسمي نعت وزارة الثقافة الفقيد في بيان ووصفته بأنه "كاتب عظيم من رعيل الكتاب الكبار، جادت به أرض مصر ليثري الإبداع والمكتبة العربية بعشرات الروايات والدراسات".
كما نعاه عدد من الكتاب من أجيال مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم إبراهيم عبد المجيد وأشرف العشماوي ومنصورة عز الدين وعمار علي حسن وإبراهيم عيسى وسمير درويش وخالد الصفتي ونورا ناجي. وكذلك نعته الممثلة هند صبري.
ولد بهاء طاهر في 13 يناير/ كانون الثاني 1935 لأسرة تعود جذورها إلى الأقصر في جنوب مصر وهو ما ظهر تأثره به في العديد من أعماله الأدبية.
حصل على الليسانس من قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1956 وعمل لفترة قصيرة مترجما في الهيئة العامة للاستعلامات ثم مخرجا ومذيعا في البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية حتى عام 1975.
تناولت مجموعته القصصية الأولى "الخطوبة" والتي كتب معظمها في نهاية الخمسينات وأوائل الستينات صراع الإنسان من أجل التعبير عن نفسه في مواجهة القمع وصدرت في 1972.
بدأ العمل خارج مصر بشكل متقطع في منتصف السبعينات قبل أن يستقر في جنيف للعمل بالترجمة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بين عامي 1981 و1995.
توالت في الخارج أعماله الأدبية والتي عكست في كثير منها مراحل من حياته الشخصية وبعض الأحداث التي عاصرها فكان منها المجموعة القصصية "بالأمس حلمت بك" ورواية "شرق النخيل" ورواية "قالت ضحى" و"الحب في المنفى".
تحولت أعمال عديدة له إلى مسلسلات تلفزيونية مثل رواية "خالتي صفية والدير" وقصة "بيت الجمالية" ورواية "واحة الغروب" التي نال عنها الجائزة العالمية للرواية العربية في أولى دوراتها عام 2008.
وإلى جانب الأعمال الأدبية ألف طاهر كتبا في الفكر والنقد منها "في مديح الرواية" و"أبناء رفاعة.. الثقافة والحرية".
حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1998 وجائزة مبارك عام 2009 التي كانت أرفع جائزة في البلاد وتحول اسمها حاليا إلى جائزة النيل. كما كرمته مصر بإقامة قصر ثقافة يحمل اسمه في الأقصر.
ع.ش/ أ.ح (رويترز)
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أُطلق على هذه المكتبة اسمها الحالي، "مكتبة الدوقة آنا أماليا في فايمار"، في عام 1991. وقبل ذلك، كانت تسمى "المكتبة الدوقية" لمدة 300 عام. تعرضت المكتبة وقاعة الروكوكو الشهيرة لحريق في عام 2004 التهم بعض ذخائرها، ولا تزال أعمال الترميم جارية. أصبحت المكتبة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1998.
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في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!
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في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!
في عام 2013، صنفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية مكتبة Joanina في جامعة قلمرية البرتغالية كواحدة من أروع المكتبات في العالم. سميت على اسم الملك البرتغالي جون الخامس، الذي أمر ببنائها. جميع رفوف المكتب مصنوعة من خشب الورد والأبنوس. يمكن لطلاب القانون أن يعتبروا أنفسهم محظوظين؛ إذ أن المكتبة اليوم جزء من كلية الحقوق.
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في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!
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في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!
(إذا زرت واشنطن ولم تمر على مكتبة الكونغرس، فأنت لم تزر العاصمة الأمريكية! تأسست المكتبة الوطنية كما تسمى اليوم في عام 1800، وبعد 14 عاماً فقط وقعت المكتبة ضحية حريق. ثم عرض الرئيس توماس جيفرسون مجموعة كتبه الخاصة التي تضم حوالي 6500 كتاب اشترتها المكتبة مقابل 24000 دولار. تحفة المبنى هي غرفة القراءة الرئيسية المبنية على طراز عصر النهضة.
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في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!
مع أكثر من 55 مليون كتاب ووثيقة، تعد مكتبة نيويورك العامة واحدة من أكبر المكتبات في العالم. وصوّر في المكتبة، التي افتتحت عام 1911، مشاهد للكثير من أفلام هوليوود الشهيرة مثل "سبايدرمان". وتضم المكتبة "إنجيل غوتنبرغ" الذي طبعه الألماني يوهانس غوتنبرغ في القرن الخامس عشر ليدشن عصر الطباعة.
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تعد المكتبة الوطنية الصينية، التي تضم أكثر من 30 مليون كتاب ووثيقة ووسيلة سمعية-بصرية، واحدة من أكبر سبع مكتبات في العالم. تم بناؤها عام 1809 في ظل حكومة مانشو. تم تغيير اسم المكتبة عدة مرات حتى عام 1998، عندما وافقت الحكومة على إعادة تسميتها "المكتبة الوطنية الصينية". وهي محقة في ذلك: فهي تضم أكبر مجموعة من الأدب الصيني.
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في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!
تم تدمير مكتبة الإسكندرية الأسطورية منذ حوالي 2000 عام، والأساطير تحيط إلى اليوم بالسبب. قبل تدميرها، قيل إن المكتبة كانت تضم معارف العالم: حوالي نصف مليون لفيفة من ورق البردي. في نهاية الألفية الماضية وبدايات الألفية الجديدة، أنفقت الحكومة المصرية 220 مليون دولار على مشروع إحياء مكتبة الاسكندرية بإطلالة على البحر.
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في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!
جامعية القرويين في مدينة فاس المغربية واحدة من أقدم الجامعات في العالم. تضم مكتبتها نفائس لا تقدر بثمن كالمخطوطات، منها مخطوطات بيد ابن رشد وابن خلدون والمتصوف محي الدين ابن عربي كهذا النص المكتوب على الجلد بالخط العربي الكوفي. وأعيد افتتاح المكتبة بعد إعادة تأهيلها وتحسينها في مطلع الألفية. إعداد: ليونور كراتز/خالد سلامة.
الكاتب: خالد سلامة