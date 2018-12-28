 وفاة الكاتب الإسرائيلي المعروف عاموس عوز عن 79 عاما | أخبار | DW | 28.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

وفاة الكاتب الإسرائيلي المعروف عاموس عوز عن 79 عاما

أعلنت ابنة الكاتب الإسرائيلي المعروف عاموس عوز عن وفاته اليوم الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما. وكان عوز قد حصل على العديد من الجوائز العالمية، بينها جائزة السلام لرابطة دور النشر الألمانية.

Autor Amos Oz gestorben (Imago/Leemage)

أعلنت أبنة الكاتب الإسرائيلي المعروف عاموس عوز أن والدها توفي اليوم الجمعة (28 كانون أول/ ديسمبر 2018) عن عمر ناهز 79 عاما. ويعتبر الكاتب والروائي الإسرائيلي عوز من أشهر الكتاب الإسرائيليين في العالم والذي كان أسمه موجودا ولفترة طويلة على قائمة المرشحين لجائزة نوبل للآداب.

وأعلنت ابنة عوز، فانيا عوز ـ زالزبرغير على حسابها بموقع تويتر وفاة والدها.

يذكر أن عوز تم تكريمه عالميا بعدة جوائز قيمة بينها جائزة السلام التي تمنحها رابطة دور النشر الألمانية سنويا وذلك للعديد من رواياته وقصصه القصيرة وتحليلاته الأدبية إلى جانب العديد من كتب الأطفال.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/ أي.ب.أ)

  • Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    ولد العالم الفيزيائي ألبرت اينشتاين في مدينة أولم الواقعة على نهر الدوناو في ولاية بادن فوتيمبيرغ الألمانية في سنة 1879 من والدين يهوديين. وانتقلت عائلته في سنة 1880 للعيش في مدينة ميونيخ، وكان والده يعمل حرفيا ويملك ورشة صغيرة لتصنيع الأدوات الكهربائية.

  • Albert Einstein deutscher Physiker 1935

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    تأخر الطفل ألبرت في النطق وقيل إنه كان شغوفا بالطبيعة، وقد أهداه والده بوصلة وهو في عامه الخامس ليتعرف على قوانين الفيزياء. انتقلت عائلة اينشتاين للعيش في إيطاليا في سنة 1894. وفي سنة 1895 انتقل إلى سويسرا للدراسة. وتنازل اينشتاين عن جنسيته الألمانية حتى يتجنب الخدمة العسكرية التي كان يكرهها. وكان اينشتاين لا يحمل جنسية أي بلد للفترة من 1896 ولغاية 1901، وبعدها حصل على الجنسية السويسرية.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    لم يكن يبدو على اينشتاين الطفل والشاب أية علامات ذكاء خارق، وكان شخصا اعتياديا ولم يلفت الانتباه له إطلاقا. وفي سنة 1900 حصل على شهادة الدبلوم من زيوريخ وعمل كمدرس اختصاص لمادتي الرياضيات والفيزياء، بعدها عمل بعدها في الدائرة المسئولة عن منح براءات الاختراع في مدينة برن السويسرية.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    في سنة 1905 قدم اينشتاين معادلته الشهيرة (E = mc²)، وتعني أن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء، وهي النظرية النسبية الخاصة. وفي نفس العام، وهو بعمر 26 عاما فقط، حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة زيوريخ حول أبعاد الجزيئات. وقدم اينشتاين في نفس العام عدة دراسات علمية شكلت فيما بعد نواة الفيزياء الحديثة، منها إمكانية انتشار موجات الضوء في الفراغ وتفسير الزمان والكتلة والطاقة.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    عمل اينشتاين في سنة 1909 مدرسا للفيزياء النظرية في جامعة زيوريخ ومن ثم أستاذا محاضرا غير متفرغ. وفي سنة 1911 عينه القيصر فرانتس يوزف الأول، إمبراطور النمسا، أستاذا متفرغا للفيزياء في الجامعة الألمانية في مدينة براغ، وحصل أيضا على الجنسية النمساوية. وبعدها بعام عاد لجامعة زيوريخ ليعمل أستاذا متفرغا في جامعتها. أحب اينشتاين الموسيقى وعزف آلة الكمان.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    في سنة 1913 حصل اينشتاين على عضوية الأكاديمية البرويسية للعلوم الشهيرة وحصل على تخويل للعمل في التدريس في جامعة برلين لإتمام دراساته حول النظرية النسبية الخاصة. وعين مديرا لمؤسسة القيصر فيلهيلم للفيزياء في سنة 1917 وبقي في منصبه لغاية وصول النازيين إلى الحكم. في سنة 1919 بدأ العالم يتعرف على اينشتاين بعد توصل العلماء إلى إثباتات لنظرياته، وخاصة بما يتعلق بالجاذبية وقياس الفضاء المنحني حول الشمس.

  • Albert Einstein Porträt

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    حصل اينشتاين في سنة 1921 على جائزة نوبل للفيزياء عن أبحاثه في شرح ظاهرة التأثير الكهروضوئي وعمل الفوتونات، وليس عن النظرية النسبية، إذ لم يستطع العلماء آنذاك إثباتها أو نفيها. في سنة 1933 وبعد وصول النازيين إلى الحكم غادر اينشتاين ألمانيا وسلم جوازه الألماني وقدم طلبا للاستغناء عن جنسيته.

  • Albert Einstein mit seiner Stieftochter Margot bei der Einbürgerung als amerikanische Staatsbürger

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    أقام اينشتاين بعد ذلك في عدة مدن أوروبية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الجنسية الأمريكية في سنة 1940، واستقر هناك حتى وفاته في سنة 1955. وعرف عن مواقفه المعادية للحروب وكان من الداعيين إلى السلام العالمي.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    لا تكمن عبقرية اينشتاين في نظرياته وبحوثه الكثيرة في مجال الفيزياء فحسب، بل أيضا في إمكانيته تصور آليات الكون وفهمها، ومنحته مخيلته كذلك إمكانية الإجابة عن أسئلة في مجال الرياضيات والفيزياء لا يمكن للكثيرين إدراكها.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

الروائي الإسرائيلي عاموس عوز ينال جائزة زيغفريد لينتس  

الأديب عاموس عوز: مؤلفو الروايات.. مخلوقات مجنونة تعيش على الذكريات

الأديب الإسرائيلي البارز عاموس عوز يتحدث عن تأثير تجمعات "الكيبوتس" على شخصيته وعلى عمله الروائي "بين الأصدقاء". كما يشدد على الفرق بين عقلية مَن قطنوا فيها وبين المستوطنين الذي يسعون إلى سلب أراضي الضفة الغربية. (12.04.2013)  

كاتب جزائري يحث نتانياهو على زيارة رام الله من أجل السلام

في كلمته التي ألقاها بمناسبة تسلمه جائزة السلام في ألمانيا، حث الروائي الجزائي بو علام صنصال رئيس الوزراء الإسرائيلي على زيارة الرئيس الفلسطيني في مقره برام الله وعقد اتفاقية سلام معه، كما أشاد بالربيع الثوري العربي. (16.10.2011)  

اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

هل تعلم أن اينشتاين حصل على الدكتوراه وهو بعمر 26 عاما وعمل أستاذا في عدة جامعات، ولم يحصل على جائزة نوبل للفيزياء عن نظريته النسبية وقدم طلبا للتخلي عن جنسيته الألمانية مرتين واشتهر في أواخر أيام حياته كداعية للسلام ؟ (13.02.2016)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  