وفاة الكاتب الإسرائيلي المعروف عاموس عوز عن 79 عاما

أعلنت أبنة الكاتب الإسرائيلي المعروف عاموس عوز أن والدها توفي اليوم الجمعة (28 كانون أول/ ديسمبر 2018) عن عمر ناهز 79 عاما. ويعتبر الكاتب والروائي الإسرائيلي عوز من أشهر الكتاب الإسرائيليين في العالم والذي كان أسمه موجودا ولفترة طويلة على قائمة المرشحين لجائزة نوبل للآداب.

وأعلنت ابنة عوز، فانيا عوز ـ زالزبرغير على حسابها بموقع تويتر وفاة والدها.

يذكر أن عوز تم تكريمه عالميا بعدة جوائز قيمة بينها جائزة السلام التي تمنحها رابطة دور النشر الألمانية سنويا وذلك للعديد من رواياته وقصصه القصيرة وتحليلاته الأدبية إلى جانب العديد من كتب الأطفال.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/ أي.ب.أ)