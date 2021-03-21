وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي عن عمر ناهز 90 عاماً

رحلت الكاتبة المصرية الدكتورة نوال السعداوي اليوم الأحد (21 مارس/ آذار 2021) عن الحياة، بعد صراع مرير مع المرض عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، حيث تعرضت مؤخراً لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ولدت نوال السعداوي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 1931 بمحافظة القليوبية وتخرجت من كلية الطب في جامعة القاهرة. بدأت رحلتها مع الكتابة في مرحلة الشباب وأصدرت عشرات الكتب التي تُرجم بعضها للغات أجنبية، كما خضعت بعض مؤلفاتها للمنع من التداول.

وكتبت عنها صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن اليوم أن "المرأة وقضاياها هي القضية الكبرى والهم الأكبر عند الكاتبة والروائية الكبيرة الدكتورة نوال السعداوي التى رحلت عن عالمنا منذ قليل، فهي صاحبة موقف وقضية، ولها باع طويل في مواجهة كل الأفكار التي تقلل من المرأة."

وأضافت أن الأديبة الكبيرة كانت "أماً وقدوة للكثير من الكاتبات والسيدات اللواتى تمردن على وقعهن، وفى حياة نوال السعداوي العديد من الكتب والدراسات منحتها شهرتها الواسعة، وكان موضوع المرأة الشاغل الأكبر والقضية الأبرز فيها".

وحصلت الراحلة على مجموعة من الجوائز العربية والدولية من بينها جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وجائزة إينانا الدولية من بلجيكا عام 2005، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.

ح.ز/ ع.غ (رويترز)