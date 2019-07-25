 وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان | أخبار | DW | 25.07.2019

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أخبار

وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان

بعد صراع مع المرض، غيّب الموت الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عاما. الفيشاوي يعد واحدا من أعلام السينما والمسرح في العقود الأربعة في مصر. آخر عمل مسرحي كان (الملك لير) إلى جانب يحيى الفخراني.

Farouk Al Fishawy Ägypten Schauspieler (picture-alliance/dpa/A. Haider)

صورة من الأرشيف

توفي في ساعة مبكرة من اليوم الخميس (25 يوليو/ تموز)، الممثل المصري فاروق الفيشاوي عن 67 عاما بعدما أدى آخر وأصعب أدواره على مسرح الحياة في محاربة مرض السرطان بمنتهى الإتقان.

وكان الفيشاوي قد فاجأ الوسط الفني ومعجبيه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أثناء تكريمه بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بإعلان إصابته بالسرطان.

وقال حينها "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان. سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر عليه". وتدهورت حالته الصحية سريعا خلال الأسبوع الماضي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل في بيان قالت فيه إن الفيشاوي "كان رمزا من رموز الفن المصري.. وسيظل".

كما نعاه عدد كبير من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم صلاح عبد الله وأحمد السقا ومحمد عادل إمام وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وإلهام شاهين وفيفي عبده ودنيا سمير غانم وإيمان العاصي.

مسيرته

ولد الفيشاوي عام 1952 بمحافظة المنوفية وتخرج من كلية الآداب ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ مشواره الفني منتصف السبعينات قبل أن يبرز في مسلسل (أبنائي الأعزاء.. شكرا) مع الممثل القدير عبد المنعم مدبولي والمخرج محمد فاضل.

انطلق بعد ذلك في السينما التي حققت له شهرة كبيرة وأثبت موهبته بعد أن برع في الأدوار الجادة والكوميدية على حد سواء.

وقف أمام عمالقة التمثيل في مصر وقدم مع الراحل فريد شوقي أفلاما كثيرة منها (الباطنية) و(فتوة الجبل) و(وحوش الميناء) و(عندما يبكي الرجال) و(الكف) و(الأستاذ يعرف أكثر) وغيرها.

وعلى المسرح قدم (الدنيا مقلوبة) و(البرنسيسة) و(اعقل يا دكتور) و(الناس اللي في التالت)، وكان آخر عمل مسرحي شارك فيه (الملك لير) مع الممثل يحيى الفخراني. تزوج الفيشاوي من الممثلة سمية الألفي وأنجب منها أحمد وعم. ودخل أحمد مجال التمثيل أيضا.

وفي الأسبوع الماضي أعلن المهرجان القومي للمسرح أنه سيكرم الفيشاوي في دورته القادمة في شهر أغسطس/ آب.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب) 

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