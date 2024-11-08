وفاة "الرمز الجزائري" ونجم سانت اتيان الفرنسي رشيد مخلوف

توفي أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي، عن 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقد نعاه وأشاد بإنجازاته ومسيرته الكروية الرئيس الجزائري والأوساط الرياضية ونادي سان إتيان الفرنسي.

توفي النجم الجزائري رشيد مخلوفي أحد رموز البلاد في النضال من أجل الاستقلال، عن عمر يناهز 88 عاما، بحسب ما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024).

وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون "علم ببالغ الحزن نبأ وفاة أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي، لاعب جبهة التحرير الوطني ومدرب المنتخب الوطني والرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم"، دون أن يكشف البيان أية تفاصيل إضافية عن أسباب وفاته.

وقدم رئيس الدولة "خالص تعازيه لأسرة الفقيد ولعائلة كرة القدم الجزائرية"، وفقا للبيان الصحافي الرسمي. كما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وفاة مخلوفي والتي "علمت بالوفاة من أقاربه" بحسب تعبيرها.

من جهته، قدّم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي تعازيه "بحزن شديد" لعائلة الفقيد ولعائلة كرة القدم الجزائرية الكبيرة. وكان مخلوفي يعيش بين فرنسا وتونس، وتوفي بعد معاناة مع مرض عضال بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدّ موقع "فينيك فوتبول" أن "هذا الرجل الرائد المولود في سطيف عام 1936 يترك إرثا لا يقدر بثمن يتجاوز الرياضة، ويجمع بين العاطفة الكروية والالتزام الوطني"، مشيرا إليه كـ "أسطورة كرة القدم الجزائرية ورمز النضال من أجل الاستقلال".

انضم رشيد مخلوفي إلى نادي سانت إتيان عام 1954 حيث لمع كمهاجم بارز وتُوّج مع النادي بطلا لفرنسا عام 1957 وهو في العشرين من عمره صورة من: AFP

مسيرة رياضية حافلة بالانجازات

بدأ مخلوفي مسيرته في الجزائر وأظهر موهبة كبيرة، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي سانت إتيان عام 1954 حيث لمع كمهاجم بارز وتُوّج مع النادي الأخضر بطلا لفرنسا عام 1957 وهو في العشرين من عمره فقط.

لكن في نيسان/أبريل 1958، وفي منتصف الحرب الجزائرية، غادر فرنسا بشكل مفاجئ برفقة لاعبين جزائريين آخرين، للانضمام إلى فريق جبهة التحرير الوطني الذي تم تأسيسه لتعزيز النضال من أجل الاستقلال.

وكتب نادي سانت اتيان على حسابه في مواقع التواصل الإجتماعي "دموع سانت إتيان تنهمر. لقد توفي رجل عظيم ولاعب كرة قدم عظيم. رشيد مخلوفي لم يعد موجودا، لكن إرثه لن يتركنا أبدا" مرفقا رسالته بصورة بالأبيض والأسود للاعب محاط بكرات كرة القدم.

من جهته، قال أسطورة سانت اتيان جان ميشيل لاركيه عبر إذاعة "أر أم سي" عن مخلوفي: "لقد كان لاعبا كبيرا، وقدوتي وأمثولتي وسيدي كمحترف".

بعد الاستقلال عام 1962، استأنف مسيرته في سانت إتيان، وفاز باللقب الثاني عام 1964، قبل أن يصبح قائداً للمنتخب الوطني الجزائري الأول.

وعلى الصعيد التدريبي، أشرف مخلوفي على المنتخب الجزائري بدءا من عام 1970، وفاز معه بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1975 بالجزائر، كما كان ضمن الطاقم الفني للمنتخب في نهائيات كأس العالم 1982 بإسبانيا.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)