وفاة الراهبة الفرنسية "الأخت أندريه" أكبر معمرة في العالم عن 118 عاما

توفيت أكبر معروفة في العالم، الراهبة الفرنسية لوسيل راندون، الشهيرة بـ "الأخت أندريه"، عن عمر ناهز 118 عاما في مدينة تولون بجنوب فرنسا، حسبما قال عمدة المدينة هوبير فالكو. ولدت الأخت أندريه في بلدة أليس جنوب فرنسا في 11 شباط / فبراير 1904، وتم إدراجها كأكبر شخص على قيد الحياة من قبل مجموعة أبحاث علم الشيخوخة في نيسان / أبريل من العام الماضي.

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عملت الفرنسية كمعلمة منزلية في شبابها ولم تدخل مجتمعا دينيا حتى كانت في أوائل الأربعينيات من العمر. وفي الآونة الأخيرة، كانت الأخت أندريه قعيدة على كرسي متحرك، ولم تعد قادرة على الرؤية بشكل صحيح لعدة سنوات. وهي مواطنة فخرية في تولون، حيث عاشت في دار للمسنين لعدة سنوات.

وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن لوسيل، التي حملت اسم الأخت أندريه في عام 1944، هي ثاني أكبر شخص فرنسي وثاني أكبر شخص أوروبي تم تسجيله على الإطلاق. وفي الآونة الأخيرة، حصلت الأخت أندريه على الرقم القياسي لأكبر ناج من فيروس كورونا بعد الإصابة في عام 2021. وبوفاتها، تحمل ماريا برانياس موريرا، التي تعيش في إسبانيا، لقب أكبر شخص في العالم عن عمر يناهز 115 عاما.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / رويترز)