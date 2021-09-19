 وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2021

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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

بعد أيام قليلة من وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، أعلنت الجزائر وفاة الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح، الذي تولى حكم البلاد خلال مظاهرات وأزمة سياسية لم يسبق لها مثيل عام 2019.

الرئيس السابق عبد القادر بن صالح (أرشيف ـ 2/7/2019)

الرئيس السابق عبد القادر بن صالح (أرشيف ـ 2/7/2019)

أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر اليوم الأربعاء (22 سبتمبر/أيلول 2021) إن الرئيس المؤقت السابق  عبد القادر بن صالح توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد معاناة مع المرض.

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رغم وعود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ"جزائر جديدة"، إلا أن التجديد لم يتجل في نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها "جبهة التحرير الوطني" المرتبطة بالرئيس السابق بوتفليقة، ما يعتبره الحراك "مهزلة انتخابية".

رفضت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر ما أسمته ادعاءات "حركة مجتمع السلم" أكبر الأحزاب الإسلامية بشأن مزاعم تزوير، في عرفت فيه هذه الانتخابات مقاطعة شعبية واسعة وأعمال قمع استهدفت نشطاء وصحافيين.

وتم تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا بعد تنحي الرئيس الأسبق   عبد العزيز بوتفليقة  في أبريل نيسان 2019 في أعقاب مظاهرات شعبية واسعة لرفض خطته للسعي إلى شغل الرئاسة لفترة خامسة وللمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

واستمرت الاحتجاجات بعد استقالة بوتفليقة رغم سجن عدد من كبار المسؤولين المتهمين في قضايا فساد خلال عهده.

وظل بن صالح، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمة لعدة سنوات، في منصب الرئيس حتى انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا تطبيقا للمادة 102 من الدستور باعتباره رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان). وتنص هذه المادة على أن رئيس مجلس الأمة يتولى الرئاسة مؤقتا لمدة 90 يوما، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح فيها.
وسلم بن صالح مهام الرئاسة للرئيس الجديد عبد المجيد تبون في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد فوزه في اقتراع رئاسي جرى في الـ12 من الشهر نفسه.

وتوفي بوتفليقة الذي حكم الجزائر على مدى عقدين يوم الجمعة الماضي عن 84 عاما.

ع.أ.ج / ع ج م (رويترز، د ب أ)

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الناخبون الجزائريون يتوجهون إلى التصويت في انتخابات تشريعية

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