وفاة الدرّاج جينو ميدر نتيجة حادث في سباق سويسرا للدراجات

أعلن فريق البحرين فيكتوريوس للدراجات الهوائية اليوم الجمعة (16 حزيران/ يونيو 2023) وفاة الدراج السويسري جينو ميدر عن عمر 26 عاما بعد تعرضه لحادث خطير خلال سباق سويسرا للدراجات.

وقال الفريق في بيان "رغم الجهود الهائلة التي بذلها فريق العمل في مستشفى شور، لم يتمكن جينو من تجاوز تحديه الأكبر والأخير، وفي الساعة 11:30 صباحا قلنا وداعا لأحد النجوم الساطعة في فريقنا".

وتعرض جينو ميدر لحادث تصادم أمس الخميس أثناء نزوله إلى لا بونت، خط النهاية في المرحلة الخامسة بسباق سويسرا، حيث خرج عن المسار ووقع في واد ضيق، فيما ساعده طبيب الفريق على الفور.

وتم العثور على ميدر فاقدا للوعي، وجرى إنعاشه في مكان الحادث ثم نقله بعد ذلك بطائرة هليكوبتر لمستشفى "شور" ولكنه توفي متأثرا بجراحه.

وأشار فريق البحرين فيكتوريوس إلى أن متسابقه الآخر ماجنوس شيفيلد أصيب في الحادث ونقل للمستشفى بعد معاناة من ارتجاج.

وأثارت المرحلة الخامسة من سباق سويسرا دهشة بعض المشاركين بسبب سرعة منحدر قرب النهاية.

وبعد الحادث كتب بطل العالم البلجيكي ريمكو إيفنبول عبر تويتر "أتمنى أن تدفع نهاية هذه المرحلة المنظمين والمتسابقين للتفكير مليا، بينما كان من الممكن إنهاء المرحلة بطريقة مثالية لم يكن قرارا جيدا السماح بتركنا في هذا المنحدر الخطير".

تعرض جينو ميدر لحادث تصادم أثناء نزوله إلى لا بونت، خط النهاية في المرحلة الخامسة بسباق سويسرا، حيث خرج عن المسار ووقع في واد ضيق.

وذكر النادي في بيان اليوم الجمعة: "يشعر فريقنا كله بالانهيار بسبب هذا الحادث المأسوي، وعقولنا وصلواتنا مع عائلة جينو وأحبائه خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية".

وانضم ميدر إلى فريق البحرين فيكتوريوس في 2021 وكان أكبر انتصار له عندما فاز بالمرحلة السادسة في سباق "جيرو دي إيطاليا" في 2021، وفاز أيضا بصدارة فئة الشباب في سباق إسبانيا 2021.

وقال ميلان إرزين المدير العام للفريق: "موهبته وإخلاصه وحماسه مصدر إلهام لنا كلنا. لم يكن فقط دراجا موهوبا جدا، وإنما كان أيضا إنسانا عظيما بعيدا عن الدراجة. نتقدم بأحر التعازي لعائلته وأحبائه، وقلوبنا معهم خلال هذا الوقت الصعب". وقال إرزين إن الفريق سيواصل السباق تكريما لميدر. وتابع "عازمون على إظهار الروح والشغف الذي أظهره جينو، وسيظل دائما جزءا لا يتجزأ من فريقنا".

وذكرت رابطة متسابقي الدراجات المحترفين في بيان "يعتصر الألم قلوبنا بسبب هذا النبأ، التعازي لعائلته وفريقه وأصدقائه المحبين".

ص.ش/خ.س (رويترز، د ب أ)