وفاة الحقوقي جورج إسحق أحد أبرز وجو حركة "كفاية" المصرية

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وعدد من الساسة والحقوقيين إن الحقوقي البارز جورج إسحق توفي اليوم الجمعة (التاسع من حزيران/يونيو 2023) عن عمر ناهز 85 عاماً.
وقال المجلس في بيان إن الفقيد رحل "بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية المصرية والسياسة المصرية كان خلالها واحداً من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام".
وكان إسحق أحد أبرز وجوه الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التي ظهرت عام 2004 للمطالبة بعدم تمديد حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أو توريثه لابنه كما انضم في 2010 إلى الجمعية الوطنية للتغيير.
ولد الراحل في محافظة بورسعيد عام 1938 وتخرج في قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة قبل أن يبدأ العمل بمجال التربية والتعليم.
خاض الراحل غمار العمل العام ونشر مقالاته في عدد من الصحف المصرية كما ترشح لعضوية مجلس الشعب 2011-2012 والتي كانت أول انتخابات تعقد بعد إسقاط نظام مبارك لكنه لم ينجح.
واختير جورج إسحق عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان لأول مرة عام 2011 ثم مرة أخرى عام 2013 وظل عضواً به حتى وفاته.
خ.س/ ص.ش (رويترز)
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