 وفاة الحقوقي جورج إسحق أحد أبرز وجو حركة "كفاية" المصرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وفاة الحقوقي جورج إسحق أحد أبرز وجو حركة "كفاية" المصرية

نعت منظمات حقوقية شخصيات عامة مصرية الحقوقي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ 2011. ما أبرز محطات الراحل العلمية والعملية؟

وفاة جورج إسحق، الناشط المصري المدافع عن حقوق الإنسان (صورة من الأرشيف)

كان جورج إسحق أحد أبرز وجوه الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التي ظهرت للمطالبة بعدم تمديد حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أو توريثه لابنه.

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وعدد من الساسة والحقوقيين إن الحقوقي البارز جورج إسحق توفي اليوم الجمعة (التاسع من حزيران/يونيو 2023) عن عمر ناهز 85 عاماً.

مختارات

بعد تحقيقات دامت 11 عاماً، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي والمدعي العام السويسري أنه لا وجه لاستمرار فرض الحظر على أموال مبارك وعائلته. قرار قوبل بترحاب من عائلة مبارك لكنه أثار الكثير من التساؤلات حول مصدرها وكيفية خروجها.

يصوّت المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 وتعزز قبضته والجيش على السلطة. بيد أن الكثيرين يشككون في "نزاهة" و"حرية" الاستفتاء. DW تطلعكم على الأجواء من القاهرة.

وقال المجلس في بيان إن الفقيد رحل "بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية المصرية والسياسة المصرية كان خلالها واحداً من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام".

وكان إسحق أحد أبرز وجوه الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التي ظهرت عام 2004 للمطالبة بعدم تمديد حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أو توريثه لابنه كما انضم في 2010 إلى الجمعية الوطنية للتغيير.

ولد الراحل في محافظة بورسعيد عام 1938 وتخرج في قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة قبل أن يبدأ العمل بمجال التربية والتعليم.

خاض الراحل غمار العمل العام ونشر مقالاته في عدد من الصحف المصرية كما ترشح لعضوية مجلس الشعب 2011-2012 والتي كانت أول انتخابات تعقد بعد إسقاط نظام مبارك لكنه لم ينجح.

 واختير جورج إسحق عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان لأول مرة عام 2011 ثم مرة أخرى عام 2013 وظل عضواً به حتى وفاته.

خ.س/ ص.ش (رويترز)

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    حكايات من ضفاف النهر

    مبادرة EverydayNile "يوميات النيل" انطلقت قبل 3 سنوات بهدف رسم خريطة بصرية معلوماتية عن مجتمعات دول حوض النيل، وكسر الصور النمطية عنها، واستكمال الحكايات المنقوصة عن النيل والتعرف على الآخر. افتتح معرض المبادرة في 15 يونيو/ حزيران، في معهد غوتة بوسط القاهرة، ويستمر حتى 20 يوليو/ تموز 2022.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    رحلة إلى الجذور

    عادت المصورة أسماء الجعفري إلى مسقط رأسها في أقصى جنوب مصر مدينة إدفو بأسوان، لتنقل حكايات قبيلتها "الجعافرة" في قريتها مع النيل، وكيف هاجر غالبية أبناء القرية إلى محافظات أخرى بحثا عن الرزق، تاركين خلفهم مهنة الأجداد "زراعة قصب السكر" التي تحتضر.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    ما بعد الفيضان

    لم تكن الفيضانات التي ضربت السودان في صيف 2020 عادية، فقد اجتاحت 16 ولاية وخلفت 103 قتلى وانهارت الآلاف من المنازل وتضرر أكثر من نصف مليون شخص بينهم السيدة سمية محمد (55 عاما) التي عادت لتجمع ما تبقى من أشياء في بيتها "المهدوم" بقرية الجماير.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    متى تأتي محطات المياه

    يجد سكان جوبا عاصمة، جنوب السودان، صعوبة في الحصول على المياه النظيفة بسبب عدم الاستقرار ونقص الاستثمار في قطاع المياه. وفي الوقت الذي يعتمد فيه سكان المدينة على صهاريج المياه، يتنتظرون أن تحل محلها محطات للمياه، تؤمن حاجتهم من المياه النظيفة.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    نهر النيل الشاهد الصامت

    يعد نهر النيل أطول أنهار العالم، له رافدان رئيسيَّان: النيل الأبيض ينبع من جنوب رواندا، والنيل الأزرق من أثيوبيا. في عام 1937 قطع المستكشف الألماني بوركهارت فالديكر نحو 7 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام لمدة 4 سنوات، بين مصب النيل بمصر ومنبعه في بوروندي، ليبني في نهاية المطاف هرما صغيرا بات معلما سياحيا في المنطقة.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    المياه سلعة نادرة!

    سكان غوما بدون مياه صالحة للشرب، بعد أن تسبب بركان جبل نيراغونغو في مقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية في مايو/أيار 2021 في إذابة خزانات المياه الخاصة بهم. كما تلوثت البحيرات والبرك ومياه الأمطار بفعل الحمم البركانية والرياح الملوثة.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    الفيضانات لا ترحم

    تعد منطقة غامبيلا واحدة من الولايات الإقليمية في إثيوبيا، التي تضررت بشدة من الفيضانات السنوية. وتسببت في عام 2020 تلك الفيضانات في نزوح نحو 12 ألف شخص من المقاطعة وتدمير المحاصيل، كما أثرت على أعمال الصيد لـ "عمان عكاشي وأوموت أوموت".

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    انجراف "الذهب الأزرق"

    يسمي الإثيوبيون النيل الأزرق (أكبر رافد رئيسي لنهر النيل) بنهر "أباي" أو الذهب الأزرق بسبب لونه الأزرق الداكن نتيجة الطمي الثقيل الذي جرفته المياه من أراضي إثيوبيا الخصبة، لكن استمرار انجراف الأرض عند المنبع قد يشكل تهديدا لمشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    الحد من انجراف "الذهب الأزرق"

    لا يزال التحدي الرئيسي أمام إثيوبيا، يكمن في تقليل تآكل وتعرية الأراضي وإحياء الغابات، لأن إزالة الغابات في نهر غاما أدت إلى تسريع وتيرة انجراف وتعرية التربة في المرتفعات. لهذا أطلقت إثيوبيا حملة لزراعة 22 مليار شتلة في غضون 4 سنوات لتثبيت التربة.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    مدينة الأشباح في جزيرة روزينغا

    يعتمد سكان جزيرة روزينغا على صيد الأسماك كمصدر أساسي للدخل، إلا أن التنوع السمكي في البحيرة يتأثر ويتراجع بسبب تأثيرات تغير المناخ في كينيا مثل زيادة منسوب البحيرة وارتفاع حرارتها، والصيد الجائر والتلوث.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    كي تصبح جزيرة روزينغا صديقة للبيئة

    تسبب شيوع استخدام مصابيح الكيروسين سابقا أثناء الصيد ليلا، في تدهور النظام البييئ في بحيرة فيكتوريا بسبب تسرب وانسكاب زيوتها في الماء. لكن الآن تعد المصابيح الشمسية بديلا آمنا لتحسين معيشة الصيادين والحفاظ على صحتهم، بل ويمكنهم الاستعانة بها لإنارة منازلهم على الجزيرة. إعداد: محمد مجدي.


مواضيع ذات صلة

28.5.2023, Istanbul*** Turkish President Tayyip Erdogan gestures as he addresses his supporters following early exit poll results for the second round of the presidential election in Istanbul, Turkey May 28, 2023. REUTERS/Murad Sezer

على مواقع التواصل الإجتماعي..قراءات عربية متباينة لفوز أردوغان 29.05.2023

أثار فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة تفاعلا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية ما بين ابتهاج بالفوز وانتقادات لسجل الرئيس التركي. السجال بين مؤيدي ومعارضي أردوغان لم يخل من تراشق إعلامي.

Smoke and fire rise from an explosion caused by an Israeli airstrike targeting a building in Gaza, Saturday, May 13, 2023. The building was owned by an Islamic Jihad official. (AP Photo/Ashraf Amra)

اتفاق الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار 13.05.2023

أكدت مصادر فلسطينية ومصرية وإسرائيلية اتفاق إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة على وقف إطلاق النار، بعد وساطة مصرية. ودعت القاهرة الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق. وساد الهدوء الحذر قطاع غزة بعد حلول موعد الاتفاق.

(161112) -- CAIRO , Nov. 12, 2016 () -- Egyptian security forces stand guard at a square in Giza, Egypt on Nov.11, 2016. As Egypt moves forward on the path to securing a 12 billion U.S. dollars loan package from the International Monetary Fund (IMF), the country has found itself facing mysterious calls on social media for protests on Friday against economic conditions, according to official Ahram Online. (/Ahmed Gomaa)

حقوقي مصري: توقيف أقرباء برلماني سابق يعتزم منافسة السيسي 04.05.2023

أكد حقوقي مصري بارز أن سلطات الأمن المصرية أوقفت اثنين من أقرباء البرلماني السابق أحمد طنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة المقبلة. والسفير الألماني في القاهرة يؤكد على أهمية "الحوار الوطني" الذي دعا إليه السيسي.