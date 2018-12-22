وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز أحد أبرز دعاة الإصلاح بالسعودية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن طلال السبت (22 كانون أول/ديسمبر 2018) عن وفاة والده الأمير طلال بن عبدالعزيز، الأخ الأكبر للعاهل السعودي الملك سلمان عن عمر ناهز 87 عاما. جاء الإعلان عبر تغريدة للأمير عبدالعزيز على حسابه بموقع تويتر.

ويعتبر الأمير طلال، وهو أيضا والد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الأبن الثامن عشر لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز.

يذكر أن الأمير طلال بن عبدالعزيز دخل المعترك السياسي وزيراً للمواصلات عام 1952 وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعُيّن سفيراً لبلاده لدى فرنسا.

ويعد الأمير طلال حالة استثنائية في الأسرة الحاكمة السعودية نظراً إلى توجهاته السياسية والثقافية التي ميَّزته عن إخوته من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، حيث عُرف بمواقفه القومية التحريرية وبدعوته إلى قيام ملكية دستورية وتأسيسه حركة "الأمراء الأحرار".

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)