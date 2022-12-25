 وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن 82 عاما | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.12.2022

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رياضة

وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن 82 عاما

توفي النجم البرازيلي بيليه، الذي يعتبر بنظر الكثيرين أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، والفائز بكأس العالم ثلاث مرات، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

وفاة لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه

وفاة أسطورة كرة القدم العالمية بيليه عن عمر 82 عاما بعد صراع مع السرطان

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور، عن عمر ناهز 82 عاماً، حسب ما أعلنت عائلته، اليوم الخميس (29 ديسمبر/كانون الأول 2022).

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وكتبت ابنة  "الملك" بيليه، كيلي ناسيمنتو على إنستغرام من مستشفى ألبرت آينشتاين، حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر: "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام".

وقال تقرير طبي إن اللاعب البرازيلي الأشهر توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي، بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون.

وأمضت عائلة بيليه يوم عيد الميلاد الأحد بجانبه في المستشفى،  حيث يرقد بعد تردي حالته الصحية بسبب مرض السرطان بالإضافة إلى مشاكل في الكلى والقلب، وذلك وفق ما نشر أولاده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونُقل بيليه إلى المستشفى في ساو باولو في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي  يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في أيلول/سبتمبر 2021.

بيليه يفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في عام 1970

لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)

وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين قبل أيام قليلة أن سرطان القولون "تفاقم"  وأن النجم السابق بحاجة إلى "رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي وفي القلب".

وتلقى بيليه، لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، العديد من رسائل الدعم منذ دخوله المستشفى، بينها رسالة من النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي دعا الى "الصلاة من أجل الملك".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

  • Der brasilianische Star-Stürmer Pele

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    اسمه الحقيقي هو إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، ولكنه مشهور بـ"بيليه". فاز بكأس العالم ثلاث مرات وكانت أول مشاركة له في كأس العالم سنة 1958.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    فاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970. ومنذ أول مشاركة له في كأس العالم عام 1958في السويد، سحر بيليه الناس بطريقته في اللعب.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    تحول بيليه إلى بطل قومي في البرازيل وأسطورة عالمية بفضل لمساته الساحرة وتسديداته الرأسية الرائعة التي كان يرهب بها حراس المرمى حول العالم.

  • Fußball Bildergalerie Franz Beckenbauer

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    لعب بيله إلى جانب القيصر الألماني فرانز بيكنباور والمهاجم الإيطالي جورجيو شيناجليا في صفوف فريق نيويورك كوسموس خلال سبعينيات القرن الماضي.

  • Preisverleihung Weltfußballer 2013 Pele

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    في عام 2014 منحت الفيفا بيليه الكرة الذهبية الفخرية وذلك بسبب اقتصار منح الكرة الذهبية الأصلية على اللاعبين الأوروبيين فقط في أيام تألقه.

  • Der brasilianische Star-Stürmer Pele

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    كان لبيليه تأثير سياسي في البرازيل، وكان يسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية للفقراء. لذلك أطلق عليه عشاقه عدة ألقاب، مثل اللؤلؤة وملك كرة القدم والملك بيليه.

  • Britischer Premier Cameron startet Initiative gegen Hunger in London

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    أطلق بيليه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعدد من نجوم الرياضة عام 2012 حملة مكافحة الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال في العالم.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    يحظى بيليه باحترام كبار نجوم كرة القدم من جيله أو الأجيال اللاحقة. هنا يتوسط بيليه الأرجنتيني دييغو مارادونا والفرنسي ميشيل بلاتيني خلال مباراة خيرية.

  • Trikot Pele Nummer 10

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    شهرة بيله جعلت قمصانه تباع في المزادات العلنية بأسعار مرتفعة، كهذا القميص الذي ارتداه عام 1970 في نهائي كأس العالم ضد إيطاليا بالمكسيك، وبيع عام 2002 بمبلغ قياسي بلغ 260 ألف يورو.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    تزوج بيليه ثلاث مرات وأنجب طفلتين من زوجته الأولى. وفي عام 1990 اعترف بأبوته لابنتين خارج نطاق الزواج. وفي 1994 تزوج للمرة الرابعة وأنجبت زوجته توأمين بالتلقيح الاصطناعي.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    مع تقدمه في السن، بدأت المشاكل الصحية تزداد لدى بيليه، فقد خضع مؤخراً لعملية جراحية في عموده الفقري. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014 أجريت له عملية لإزالة بعض الحصوات من الكلى. ويعيش بيليه بكلية واحدة منذ سن الثلاثين.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


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