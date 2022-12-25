وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن 82 عاما

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور، عن عمر ناهز 82 عاماً، حسب ما أعلنت عائلته، اليوم الخميس (29 ديسمبر/كانون الأول 2022).

وكتبت ابنة "الملك" بيليه، كيلي ناسيمنتو على إنستغرام من مستشفى ألبرت آينشتاين، حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر: "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام".

وقال تقرير طبي إن اللاعب البرازيلي الأشهر توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي، بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون.

وأمضت عائلة بيليه يوم عيد الميلاد الأحد بجانبه في المستشفى، حيث يرقد بعد تردي حالته الصحية بسبب مرض السرطان بالإضافة إلى مشاكل في الكلى والقلب، وذلك وفق ما نشر أولاده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونُقل بيليه إلى المستشفى في ساو باولو في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في أيلول/سبتمبر 2021.

لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)

وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين قبل أيام قليلة أن سرطان القولون "تفاقم" وأن النجم السابق بحاجة إلى "رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي وفي القلب".

وتلقى بيليه، لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، العديد من رسائل الدعم منذ دخوله المستشفى، بينها رسالة من النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي دعا الى "الصلاة من أجل الملك".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)