وفاة أسطورة بايرن ومنتخب ألمانيا غيرد مولر

قال نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد (15 أغسطس/ آب 2021) إن نجمه السابق غيرد مولر توفي عن 75 عاماً. ويعتبر مولر لاعب منتخب ألمانيا السابق من أعظم الهدافين الذين أنجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها.

وقال هربرت هينر، رئيس بايرن ميونيخ/ في بيان "اليوم هو يوم حزين وأسود بالنسبة لبايرن وجميع مشجعيه. فقد كان غيرد مولر أعظم مهاجم على الإطلاق كما كان شخصا مهذبا. كان شخصية متميزة في عالم كرة القدم".

وأضاف البيان "الجميع، إلى جانب زوجته أوشيه وأسرته، يشعر بحزن بالغ. فلولا غيرد مولر لما كان بايرن ميونيخ على هذه الصورة التي نحبها جميعا اليوم. وسيبقى اسمه وستبقى ذكراه للأبد".

وسجل مولر هدف الحسم لمنتخب ألمانيا الغربية خلال الفوز على هولندا بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي كأس العالم 1974 وبعدها بعامين قاد بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية.

وتوج مولر بثلاثة القاب في كأس أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقب واحد في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية مع بايرن ميونخ بجانب أربعة ألقاب في البوندسليغا ومثلهم في بطولة الكأس. ويبقى مولر الهداف التاريخي للبوندسليغا برصيد 365 هدفاً سجلهم خلال 427 مباراة.

وأكمل غيرد مولر عامه الخامس والسبعين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لكنه عانى من مرض الزهايمر وعاش في دار للنقاهة.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)