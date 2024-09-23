وفاة أحد مشجعي مولودية الجزائر عقب لقاء شهد "أحداثا خطيرة"

أعلن نادي مولودية الجزائر وفاة أحد مشجعيه في أعقاب المباراة، التي تغلب فيها الفريق على ضيفه اتحاد منستير التونسي السبت، في إياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت أعمال شغب وعنف.

نعى مولودية الجزائر في بيان نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، الأحد (22 سبتمبر/ أيلول 2024)، المشجع وليد بوعزيز "متقدما بخالص التعازي والمواساة لعائلته".

وكشفت تقارير إعلامية أن بوعزيز (23 عاما)، كان في غيبوبة إثر سقوطه من أعلى مدرجات ملعب "علي عمار" الذي استضاف مباراة الفريق أمام اتحاد منستير التونسي، وذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة مساء الأحد.

وشهدت المباراة أحداث عنف وأعمال شغب احتج عليها نادي منستير التونسي وقرر "اتخاذ خطوات قانونية بسبب الأحداث التي رافقت مباراته ضد مولودية الجزائر في الجزائر في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم"، وفقاً لما جاء في بيان أصدره الاتحاد مساء الأحد، أدان فيه "ما تعرضت له بعثته من اعتداء لفظي ومادي وتصرفات غير مسؤولة من قبل مسؤولين وصحفيين وأشخاص لا صلة لهم بكرة القدم فوق الميدان وفي حجرة الملابس وفي المنطقة المختلطة". كما قالت إدارة النادي إنها بصدد القيام "بكل الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق النادي" و"ردّ الاعتبار لكرة القدم التونسية".

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من جهتها، لم تستبعد صحيفة " الخبر" الجزائرية أن تسلط لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي (كاف) عقوبات قد تصل لحد اللعب بدون جمهور في مباريات دور المجموعات إلى جانب غرامات مالية، بسبب ما وصفتها "الأحداث الخطيرة" التي شهدها ملعب المباراة.

وجاء في الموقع الالكتروني للصحيفة أن "مراقب مباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري، المصري أحمد عودة، رفع تقريرا إلى لجنة المسابقات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية الأحداث والتجاوزات الخطيرة التي شهدتها المواجهة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع بان عودة، أشار في تقريره إلى "سوء التنظيم والتجاوزات التي حدثت على هامش أرضية الميدان (سلوك المصورين وراء مرمى الحارس التونسي)، ورشق الميدان بشتى أنواع المقذوفات، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والاشتباكات التي حدثت في المدرجات وتحطيم الكراسي". كما دوّن أيضا "الشجار العنيف بين لاعبي الفريقين أمام غرف تغيير الملابس بعد نهاية المباراة".

يذكر أن فريق منستير ودع المسابقة بخسارته إيابا بهدفين دون رد بعد فوزه ذهابا بهدف نظيف.

و.ب/ح.ز (د ب أ)