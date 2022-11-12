وفاة أب "السنافر".. الهولندي فيدر أبراهام يرحل عن 87 عاماً

توفي مغني البوب والملحن الهولندي، فيدر أبراهام، المعروف بأغنية "أنشودة السنفور/الشقي". وقالت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" يوم أمس الجمعة، 11 نوفمبر / تشرين الثاني نقلا عن متحدث باسم العائلة، إن المغني والملحن المذكور، واسمه الحقيقي بيير كارتنر، توفي عن عمر ناهز السابعة والثمانين عاما.

بدلة سوداء، ربطة عنق، لحية بيضاء طويلة، شعر أبيض ويضع قبعة الرامي السوداء، دوماً على رأسه. هكذا اشتهر المغني الهولندي، بيير كارتنر لأول مرة بأغنية "The Little Pub"، لكن السنافر ساعدوه في تحقيق نجاح وشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم.وكان المغني، الذي اشتهر بأغنية "السنافر"، أحد النجوم الكبار في المشهد الفني خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

"السنافر" من أشهر وأنجح أغانيه!

ولد كارتنر عام 1935، ونجح في البداية في مجال الإنتاج والتلحين. في عام 1971 حصل على أول نجاح، من خلال أغنية الكرنفال "فيدر أبراهام لديه سبعة أبناء". وهو الإسم الذي اشتهر به منذ ذلك الحين. أول نجاح على مستوى العالم له كان في عام 1976 مع أغنية "The Little Pub"، وبيعت أكثر من 200 نسخة من هذه الأغنية الحزينة.

بعد مرور عام على هذا الإنجاز الكبير، حقق المغني والملحن الهولندي نجاحاً أكبر بمساعدة الشخصيات الخيالية الصغيرة زرقاء اللون، من خلال أغنية "السنافر". وبيعت منها أكثر من 25 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

كان مغني البوب الهولندي، فيدر أبراهام، شخصية معروفة في ألمانيا أيضاً.في ثمانينيات القرن الماضي. قام كارتنر بتأليف العديد من أغاني الكرنفال الأخرى. كما كتب كلمات وموسيقى للعديد من الفنانين آخرين.

في عام 2010 قام بتأليف أغنية "Ik ben verliefd" (أنا في حالة حب - Sha-la-lay) ، وهي الأغنية التي دخلت هولندا في مسابقة الأغنية الأوروبية. كان لدى العديد من الفنانين الأجانب أيضًا أغاني كارتنر في مجموعتهم ، بما في ذلك نانا موسكوري وجو داسين. في هولندا ، يُعتبر فادر أبراهام واحدًا من أعظم الملحنين في القرن العشرين.

د.ب.أ / إ.م/ ع.أ.ج