 وفاة أب ″السنافر″.. الهولندي فيدر أبراهام يرحل عن 87 عاماً | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.11.2022

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منوعات

وفاة أب "السنافر".. الهولندي فيدر أبراهام يرحل عن 87 عاماً

رحل عن عالمنا المغني والملحن الهولندي، فيدر أبراهام، عن عمر ناهز السابعة والثمانين عاماً. وقد اشتهر الفنان الراحل لدى الجمهور الألماني في سبعينات وثمانينات القرن الماضي بأغنية "السنافر". نبذة عن الملقب بـ "أب السنافر".

Niederländischer Sänger Vader Abraham gestorben

توفي مغني البوب والملحن الهولندي، فيدر أبراهام، المعروف بأغنية  "أنشودة السنفور/الشقي". وقالت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" يوم أمس الجمعة، 11 نوفمبر / تشرين الثاني نقلا عن متحدث باسم العائلة، إن المغني والملحن المذكور، واسمه الحقيقي بيير كارتنر، توفي عن عمر ناهز السابعة والثمانين عاما.

بدلة سوداء، ربطة عنق، لحية بيضاء طويلة، شعر أبيض ويضع قبعة الرامي السوداء، دوماً على رأسه. هكذا اشتهر المغني الهولندي، بيير كارتنر لأول مرة بأغنية "The Little Pub"، لكن السنافر ساعدوه في تحقيق نجاح وشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم.وكان المغني، الذي اشتهر بأغنية "السنافر"، أحد النجوم الكبار في المشهد الفني خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

"السنافر" من أشهر وأنجح أغانيه!

ولد كارتنر عام 1935، ونجح في البداية  في مجال الإنتاج والتلحين. في عام 1971 حصل على أول نجاح، من خلال أغنية الكرنفال "فيدر أبراهام لديه سبعة أبناء". وهو الإسم الذي اشتهر به منذ ذلك الحين. أول نجاح على مستوى العالم له كان في عام 1976 مع أغنية "The Little Pub"، وبيعت أكثر من 200 نسخة من هذه الأغنية الحزينة.

بعد مرور عام على هذا الإنجاز الكبير، حقق المغني والملحن الهولندي نجاحاً أكبر بمساعدة الشخصيات الخيالية الصغيرة زرقاء اللون، من خلال أغنية  "السنافر". وبيعت منها أكثر من 25 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

كان مغني البوب الهولندي، فيدر أبراهام، شخصية معروفة في ألمانيا أيضاً.في ثمانينيات القرن الماضي. قام كارتنر بتأليف العديد من أغاني الكرنفال الأخرى. كما كتب كلمات وموسيقى للعديد من الفنانين آخرين.

في عام 2010 قام بتأليف أغنية "Ik ben verliefd" (أنا في حالة حب - Sha-la-lay) ، وهي الأغنية التي دخلت هولندا في مسابقة الأغنية الأوروبية. كان لدى العديد من الفنانين الأجانب أيضًا أغاني كارتنر في مجموعتهم ، بما في ذلك نانا موسكوري وجو داسين. في هولندا ، يُعتبر فادر أبراهام واحدًا من أعظم الملحنين في القرن العشرين.

د.ب.أ / إ.م/ ع.أ.ج

  • Papa smurf with Tailor Smurf taking measurements (picture-alliance/United Archives)

    60 عاما على ظهور السنافر!

    القائد

    في عام 1958، أظهر رسام الكاريكاتير بيو الشخصيات الصغيرة ذات البشرة الزرقاء إلى العلن من خلال مجلة سبيرو. كانت حينها شخصيات جانبية في سلسلة القصص المصورة "جوهان وبيويت" التي دارت أحداثها في العصور الوسطى. وبفضل نجاح أدوارهم،خُصص مسلسل لهم وحدهم عام 1980.

  • Wizard Gargamel looks into a telescope with cat Azrael at his side (imago/Belga/A. Vanlathem)

    60 عاما على ظهور السنافر!

    الساحر الشرير

    الساحر الشرير شرشبيل ترافقه دائما قطته، ويحاول الإمساك بالسنافر ليحولها إلى ذهب. لحسن الحظ، كل خططه للقبض على السنافر تبوء بالفشل.

  • Cartoonist Peyo drawing a smurf (picture-alliance/AP/A. Behrmann)

    60 عاما على ظهور السنافر!

    المبدع

    عمل بيير كاليفورد، المعروف باسم "بييو"، لأول مرة في استوديو للرسوم المتحركة. بعدها نشر أول مسلسل كوميدي له في صحيفة "Le Soir". تقديمه للسنافر في سلسلة "يوهان وبيويت"، جعل له شعبية عالمية. توفي في عام 1992، عن عمر يناهز 64 عاما.

  • Lazy Smurf under a mushroom (picture-alliance/United Archives)

    60 عاما على ظهور السنافر!

    الكسول

    تعرف السنافر بعملها الجاد، لكن يوجد بينها استثناء واحد هو السنفور الكسول، أو النائم كما يلقبه البعض. إنه الأكثر كسلا بين جميع السنافر وينام في مكان وزمان دون توقف. سميت السنافر حسب مواصفاتهم الشخصية.

  • Smurfette (picture-alliance/United Archives)

    60 عاما على ظهور السنافر!

    الأنثى

    هي الأنثى الوحيدة بين السنافر. صنعها الساحر الشرير "شرشبيل" لتخدع السنافر، لكن بابا سنفور صنع وصفة وجعلها طيبة وزرقاء وأصبحت سنفورة حقيقية.

  • Still from the 2011 film The Smurfs (picture-alliance/Columbia Pictures /Courtesy Everett Collection)

    60 عاما على ظهور السنافر!

    فيلم النجوم

    كان فيلم "السنافر والمزمار السحري" أول فيلم رسوم متحركة يقوم فيه السنافر بدور البطولة. تم عرضه لأول مرة عام 1976 ببلجيكا، وبفضل شعبيته عُرض في أمريكا عام 1983. وفي 2011 أُنتج للسنافر فيلم أخير بعنوان " smurfs".

  • Smurf-shaped gummi bears (picture-alliance/J. Tack)

    60 عاما على ظهور السنافر!

    الحلوى

    ويبدو أن شخصيات السنافر استولت على مناحٍ كثيرة من حياتنا اليومية، إذ ما تزال مجسماتهم تُباع بشكل كبير حتى يومنا هذا. شركة الحلويات الألمانية " Haribo"، تبنت شكل السنفور ذو الرأس المستدير وصنعت إحدى حلواها على هيأته. تورستن لاندسبرغ/ مريم مرغيش.