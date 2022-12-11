وفاة آخر رائد فضاء من طاقم أبولو عن 90 عاما

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق والتر كانينغهام، الذي سافر على متن رحلة (أبولو 7) في عام 1968، ضمن أول مهمة مأهولة في برنامج أبولو مهدت الطريق أمام 12 آخرين للهبوط على القمر في السنوات اللاحقة، توفي عن عمر يناهز 90 عاما.

وانضم كانينغهام إلى زميليه والتر شيرا ودون إيزيل في المهمة الناجحة التي استغرقت 11 يوما، والتي جرت في مدار قريب من الأرض كأول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة أبولو الفضائية الجديدة التي خاضت لاحقا غمار الرحلة إلى القمر.

وكانت رحلة (أبولو 7) استئنافا لبرنامج الرحلات الفضائية القمرية لوكالة ناسا بعد 21 شهرا من الحريق الذي أودى بحياة أفراد طاقم (أبولو 1) الثلاثة خلال تجربة إطلاق أرضية في أواخر يناير كانون الثاني 1967.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر " خطوة صغيرة لكنها عملاقة" الخطوات الأولى على سطح القمر.. عندما وضع نيل أرمسترونغ قدميه يوم 20 يوليو 1969 على سطح القمر قال واحدة من أكثر الجمل شهرة على الإطلاق: "هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر العد التنازلي للدقيقة صفر من غرفة التحكم في مركز كينيدي للفضاء يشرف مدير برنامج Apollo، صمويل سي. فيليبس، على التجهيزات قبل موعد الإطلاق في 16 من أبريل 1969. "أبولو 11" كانت أول بعثة لمهمة الهبوط على سطح القمر، انطلقت المركبة بحامل الصواريخ "Saturn V" وعلى متنها نيل أرمسترونغ وإدوين بوز- ألدرين ومايكل كولينز.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر في انتظار اللحظة التاريخية هؤلاء الثلاثة (في الصورة) كانوا من بين آلاف الأشخاص الذين عاشوا بخيامهم على الشواطئ والطرق بجوار مركز كينيدي للفضاء التابع للناسا في فلوريدا لمتابعة إطلاق مركبة "أبولو 11" عن قرب. وزار حوالي مليون شخص مركز كينيدي للفضاء لمتابعة هذه الرحلة التاريخية.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر متابعة واهتمام عالمي هذا الحدث التاريخي لم يتابعه آلاف الأشخاص المتحمسين فحسب، بل وأيضا آلاف المراسلين لتقديم تقارير إعلامية عن "أبولو 11". 3 آلاف وخمسمئة صحفي اجتمعوا في المكان المخصص للصحفيين بمركز كينيدي للفضاء. وفي 16 من يوليو 1969 أنطلق الصاروخ الحامل لمركبة "أبولو 11".

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر زملاء الرحلة أحد أفراد الطاقم لم يُسمح له بمرافقة الفريق الذي هبط على سطح القمر وكان عليه البقاء في المِسبار الفضائي. قال مايكل كولينز عام 2009: "شعرت بأنني جزء مما حدث على سطح القمر. وربما يقال عني أني كاذب أو أحمق إذا قلت إنني حصلت على أفضل ثلاثة مقاعد في مركبة "أبولو 11". ولكن يمكنني أن أقول بصراحة أنني راض جدا عن مشاركتي في هذه المهمة".

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر هبوط الصقر في 20 من يوليو 1969، على الساعة الـ8 و17 دقيقة و58 ثانية مساء، كانت أولى كلمات أرمسترونغ إلى مركز المراقبة والعالم الذي يشاهده: "هيوستن، قاعدة الهدوء هنا، هبط الصقر". ولكن مر وقت كبير حتى وضع أمسترونغ وألدرين أقدامهما على سطح القمر. فقد توجَّب على الطاقم أولا تحضير رحلة العودة، وبعد ذلك جاءت اللحظة التاريخية الكبيرة ووضع نيل أرمسترونغ قدمه على سطح القمر.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر صورة تاريخية التقط هذه الصورة مايكل كولينز في 21 من يوليو 1969، ويظهر فيها "الصقر" أثناء رحلة العودة من القمر، وراءها سطح القمر وفي أفقها الأرض. في الوقت الذي كان أرمسترونغ وألدرين يضعان أقدامهما على سطح القمر كان كولينز مكلفا بوحدة القيادة "كولومبيا".

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر عينات من سطح القمر خلال عملية الاستكشاف التي استمرت ساعتين ونصف جمع أرمسترونغ وألدرين أكثر من 21 كيلوغراما من مواد من القمر أخذت إلى الأرض، هذه القطعة الصغيرة واحدة منها. تم التقاط هذه الصورة في 27 من يوليو بعد العودة. خلال المرات الست التي هبط فيها الإنسان على سطح القمر جمع رواد الفضاء 2415 عينة؛ أي ما يقارب 400 كيلوغرام تم جمعها في أرشيف خاص بالقمر.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر تذكارات فلكية غريبة زوار القمر تركوا خلفهم كذلك أشياء كثيرة هناك. دبوس الزينة الظاهر في الصورة، والذي يعد أحد الأشياء الأكثر رمزية، تركه نيل أرمسترونغ على سطح القمر. وهو عبارة عن غصن زيتون يبلغ طوله 15 سنتيمترا ويرمز للسلام. زوار الفضاء في المستقبل يمكنهم كذلك أن يعثروا على كرات الغولف وصورة عائلية مع كاميرا وأعمال للفنان أندي وارهول أو ريشة لصقر.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر العودة إلى الأرض في 24 من يوليو على الساعة الـ4 و50 دقيقة بعد الزوال بالتوقيت العالمي هبط طاقم "أبولو 11" في المحيط الهادئ على بعد 21 كيلومترا من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هورنيت"، وعلى بعد 1480 كيلومترا جنوب غرب هاواي. ولتفادي إمكانية جلب رواد الفضاء لأي مسببات الأمراض معهم، تم وضع الطاقم تحت الحجر الصحي.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر نجوم غير عاديين رواد المهمة الفضائية "أبولو 11" دون بدلاتهم الفضائية المعتادة، عوض ذلك يحتفلون مع الجماهير بزي وعباءات وقبعات مكسيكية. جولة حول العالم قادت رواد الفضاء 45 يوما في 24 دولة و27 مدينة. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الجولة التأكيد على استعدادها لتبادل المعرفة الفضائية مع باقي العالم. وكما نرى هنا تم الاحتفال برواد الفضاء مثل النجوم في مدينة مكسيكو سيتي. إعداد: ه. فوكس / ترجمة: ع. اعمارا



وقالت ناسا إن كانينغهام، الذي خدم في سلاحي البحرية ومشاة البحرية الأمريكيين، ونفذ 54 مهمة كطيار مقاتل قبل تقاعده برتبة كولونيل، تم اختياره كرائد فضاء في عام 1963.

وقال بيل نيلسون المدير في ناسا في بيان أعلن فيه نبأ الوفاة "كان كانينغهام طيارا مقاتلا وعالما فيزيائيا ورائد أعمال، لكنه قبل كل شيء كان مستكشفا".

ح.ز/ ا.ف (رويترز / د.ب.أ)