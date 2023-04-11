 وعود خطرة - شبكات نيجيريا الإجرامية | وثائقي | DW | 28.04.2023

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وثائقي

وعود خطرة - شبكات نيجيريا الإجرامية

تجني شبكات إجرامية نيجيرية المليارات من تجارة المخدرات والاتجار بالبشر. إذ تستدرج الشابات إلى أوروبا حيث يُجبرن على ممارسة الدعارة. يرافق الوثائقي محققين أوروبيين ونساء نيجيريات تمكنّ من النجاة.

ترافق مخرجة هذا الفيلم مدعية عامة إيطالية نشطة ومحققا ألمانيا ونساء متضررات استطعن النجاة من قبضة العصابات. المدعية العامة لينا تروفاتو هي امرأة نشطة جعلت من الكفاح من أجل حقوق الضحايا مهمة رئيسية في عملها. التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة المشتبه بهم أو المداهمات ليست سوى بعض الأساليب العديدة التي تستخدمها في عملها اليومي. ثم هناك المحقق الألماني كولين نيرينتس الذي يأخذ المشاهدين إلى واحدة من أصعب حالاته: امرأة شابة في نيجيريا . الأخصائية الاجتماعية برينسيس إنيانغ أوكوكون وقعت هي نفسها في أيدي مهربي البشر، لكنها تمكنت من الهروب وهي الآن تساعد النساء الأخريات على الهروب من الدعارة القسرية.

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