 وعود خطرة - شبكات نيجيريا الإجرامية | تقارير جديدة | DW | 29.03.2023

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تقارير جديدة

وعود خطرة - شبكات نيجيريا الإجرامية

تجني شبكات إجرامية نيجيرية المليارات من تجارة المخدرات والاتجار بالبشر. إذ تستدرج الشابات إلى أوروبا حيث يُجبرن على ممارسة الدعارة. يرافق الوثائقي محققين أوروبيين ونساء نيجيريات تمكنّ من النجاة.

Dokumentation Verhängnisvolle Versprechen - Das nigerianische Netzwerk

ترافق مخرجة هذا الفيلم مدعية عامة إيطالية نشطة ومحققا ألمانيا ونساء متضررات استطعن النجاة من قبضة العصابات. 


Dokumentation Verhängnisvolle Versprechen - Das nigerianische Netzwerk

المدعية العامة لينا تروفاتو هي امرأة نشطة جعلت من الكفاح من أجل حقوق الضحايا مهمة رئيسية في عملها. التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة المشتبه بهم أو المداهمات ليست سوى بعض الأساليب العديدة التي تستخدمها في عملها اليومي.
ثم هناك المحقق الألماني كولين نيرينتس الذي يأخذ المشاهدين إلى واحدة من أصعب حالاته: امرأة شابة في نيجيريا . 

Dokumentation Verhängnisvolle Versprechen - Das nigerianische Netzwerk


الأخصائية الاجتماعية برينسيس إنيانغ أوكوكون وقعت هي نفسها في أيدي مهربي البشر، لكنها تمكنت من الهروب وهي الآن تساعد النساء الأخريات على الهروب من الدعارة القسرية. 


مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 01 مايو/أيار 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 01 مايو/أيار 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 01 مايو/أيار 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 02 مايو/أيار 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 03 مايو/أيار 2023 – 01:00 UTC
الخميس 04 مايو/أيار 2023 – 11:00 UTC
الخميس 04 مايو/أيار 2023 – 15:00 UTC
السبت 06 مايو/أيار 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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