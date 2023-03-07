"وعكة" أردوغان.. كيف تؤثر على حملته الانتخابية؟

الرئاسة التركية ترد على تكهنات بشأن صحة إردوغان

قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات التركية وفي خضم حملة انتخابية محتدمة، برزت تساؤلات وثارت تكهنات عن صحة الرئيس رجب طيب إردوغان بعد قطع البث خلال مقابلة تلفزيونية ومن ثم إلغاء أنشطة انتخابية، فكيف ردت الرئاسة التركية؟