 "وعكة" أردوغان.. كيف تؤثر على حملته الانتخابية؟ | DW الأخبار | DW | 28.04.2023

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DW الأخبار

"وعكة" أردوغان.. كيف تؤثر على حملته الانتخابية؟

بعد حالة الغموض بشأن حالته الصحية وتعليق أنشطته الانتخابية.. الرئيس التركي أردوغان يظهر مجددا في حديث عبر الفيديو مع نظيره الروسي بوتين.. فما المعروف حتى الآن عن الوضع الصحي لأردوغان؟ وأي تأثيرات على الحملة الانتخابية؟

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ستعد كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 مايو

المعارضة التركية تتفق على مرشح للانتخابات الرئاسية 07.03.2023

آلية أردوغان الثلاثية لإعادة العلاقات مع دمشق.. هل تنجح؟

"آلية أردوغان الثلاثية" لإعادة العلاقات مع دمشق.. هل تنجح؟ 23.12.2022

يحاول الرئيس التركي أردوغان وضع العصي في دواليب أحزاب المعارضة من خلال اللجوء إلى إجراءات وأحكام قضائية ضد المعارضة

الحكومة التركية توسع سلطاتها الرقابية وتستهدف المعارضين 16.01.2023

بوتين يقترح على اردوغان في كازاخستان إنشاء خط أنابيب يمر عبر تركيا ومركز لبيع الغاز للدول الأوروبية.

بوتين واردوغان يلتقيان مرة أخرى في كازاخستان 13.10.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

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الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تكون سهلة المنال كسابقاتها بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيد أن أردوغان يحظى بشعبية واسعة بين الناخبين الأتراك في ألمانيا. فما سبب ذلك؟

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الأتراك في ألمانيا يصوتون في الانتخابات الرئاسية وأردوغان يعلق نشاطه 27.04.2023

في ظل وقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لأنشطة انتخابية بسبب "إنفلونزا في المعدة"، انطلقت الانتخابات التركية في خارج البلاد لاختيار برلمان ورئيس جديد. ويحق لحوالي 1.5 ناخب تركي في ألمانيا بالمشاركة في هذا الاستحقاق.