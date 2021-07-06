 وعد بـ″مغاربة أقل″ في هولندا.. تثبيت إدانة اليميني الشعبوي فيلدرز | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2021

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وعد بـ"مغاربة أقل" في هولندا.. تثبيت إدانة اليميني الشعبوي فيلدرز

ثبتت المحكمة العليا إدانة النائب من اليمين المتطرف غيرت فيلدرز لأنه وعد عام 2014 "بمغاربة أقل" في هولندا. الشعبوي فيلدرز عاجل بالرد على تويتر: "هولندا فاسدة ودولة القانون مفلسة".

Niederlande Geert Wilders - Debatte des Repräsentantenhauses über das Coronavirus

ثبتت المحكمة العليا الهولندية الثلاثاء إدانة النائب من اليمين المتطرف غيرت فيلدرز لأنه وعد عام 2014 "بمغاربة أقل" في هولندا، إذ اعتبر القضاة أن مبادئ دولة القانون تنطبق أيضا على السياسيين.

مختارات

برأت محكمة أمستردام زعيم اليمين المتطرف فيلدرز من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري ضد المسلمين ورأت أنه لم يتهجم عليهم باعتبارهم أشخاصا، بل كان ينتقد الإسلام. فيلدرز رأى في قرار المحكمة انتصارا لحرية التعبير.

وسط حالة من الترقب والقلق والانتقادات عُرض فيلم "فتنة" للنائب الهولندي فيلدرز على شبكة الانترنت. الاتحاد الأوروبي سارع إلى إدانة هذا العمل، بينما لم ير الخبراء فيه سوى دعاية سياسية لحزب متطرف ولا يستحق كل هذا الضجة.

أعلن الادعاء في أنقرة أنه فتح تحقيقاً بشأن تغريدة نشرها زعيم اليمين الشعبوي في هولندا غيرت فيلدرز كتب فيها كلمة "إرهابي" مرفقة بصورة للرئيس التركي أردوغان. وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب الهولندي غضب أنقرة.

ولم يعد بإمكان زعيم حزب الحرية (ثالث أكبر حزب في مجلس النواب) الذي أدين في الاستئناف بتهمة "الإهانة الجماعية" في أيلول/سبتمبر 2020 بدون أن يضطر لقضاء عقوبة، استئناف الحكم.

وقال القاضي فنسنت فان دن برينك إن "إدانة المشتبه به زعيم الحزب فيلدرز بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لا تزال سارية". وأضاف قاضي المحكمة العليا في لاهاي "بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص".

وأكد فان دن برينك أنه "كونه تحدث كرجل سياسي، يفترض أن تكون له حرية إثارة مسائل ذات مصلحة عامة حتى لو كانت مزعجة أو مؤذية، لا يحدث أي فرق".

كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بعدم إصدار عقوبة بحق فيلدرز.

ورد الشعبوي فورا على تويتر قائلا إن "هولندا فاسدة ودولة القانون مفلسة".

وكان النائب المناهض للإسلام سأل ناشطين تجمعوا خلال لقاء انتخابي في 2014 في لاهاي ما إذا كانوا يريدون "مغاربة أقل أو أكثر في مدينتهم وفي هولندا". وفي مواجهة حشد ردد "أقل! أقل!" رد النائب الذي يعتبر انه يخوض حملة ضد "أسلمة" البلاد، بابتسامة قائلا "سوف نهتم بذلك".

ويقيم فيلدرز في منزل وسط حماية على مدار الساعة تؤمنها الدولة الهولندية بسبب تهديدات بالقتل وجهت إليه بعد تعليقاته المناهضة للهجرة وللإسلام.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري