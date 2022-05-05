وظائف الجلد المتعددة

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تُقدَّر مساحة جلد الإنسان العادي بمترين مربعين تقريبا، وهو يحميه من التأثيرات الخارجية ومن مسببات الأمراض. كما يتفاعل أكبر عضو في جسمنا مع كل لمسة، ويكشف الكثير عنا، وما إذا كنا ننام لوقت كاف ونهتم بالتغذية الصحية.
هل تعلم أن اللمس قد يتسبب في تمزق جلد بعض البشر؟ فهناك أطفال يولدون بجلد شديد الرقة لا يتحمل الخدش أو حتى مجرد اللمس. وتوصل علماء أخيرا لعلاج تجريبي للمرض النادر، فهل يتمكنون من إنقاذ الأطفال المصابين؟
يعاني الجلد خلال فصل الشتاء من ظروف غير مساعدة: هواء التدفئة في الداخل، البرد والجفاف في الخارج، ما يجعل البشرة عرضة للتشقق. وهذا الأمر يمكن أن يتفاقم مع ارتداء الكمامة.
نستثمر الكثير من الوقت والمال في العناية بالبشرة. في المقابل نولي القليل من الاهتمام بالشعر. أثبتت دراسات أن المكونات الموجودة في منتجات العناية بالبشرة، مفيدة للشعر أيضاً. لكن كيف يمكن الاستفادة منها بالصورة الأمثل؟
اللمس خاصية لصيقة بنا كبشر، لأنه يساهم في جعلنا كائنات اجتماعية. فاللمس يؤثّر على إدراكنا للضغوطات النفسية والألم، وبأي شخص نثق، وأي شخص نخشى. كيف يعمل اللمس، وماذا كان سيحدث لو أنه لم يكن موجودا؟
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