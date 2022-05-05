صحتك بين يديك

وظائف الجلد المتعددة

تُقدَّر مساحة جلد الإنسان العادي بمترين مربعين تقريبا، وهو يحميه من التأثيرات الخارجية ومن مسببات الأمراض. كما يتفاعل أكبر عضو في جسمنا مع كل لمسة، ويكشف الكثير عنا، وما إذا كنا ننام لوقت كاف ونهتم بالتغذية الصحية.