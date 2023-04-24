كليك

وظائفنا والذكاء الاصطناعي

يتزايد الخوف من أن تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي القيام بالعديد من الوظائف. لكن ألا تعفينا التكنولوجيا أيضًا من الكثير من العمل غير المرغوب فيه؟ ألن يتم خلق وظائف جديدة أيضًا؟