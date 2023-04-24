وظائفنا والذكاء الاصطناعي

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يتزايد الخوف من أن تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي القيام بالعديد من الوظائف. لكن ألا تعفينا التكنولوجيا أيضًا من الكثير من العمل غير المرغوب فيه؟ ألن يتم خلق وظائف جديدة أيضًا؟
في الوقت الذي تناقش فيه عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر روبوتات المحادثة، يدعو مشرعون إلى ضرورة خروج الاتحاد الأوروبي بقواعد واضحة حيال تنظيم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن دون إثارة خوف المطورين.
بعد أن اقتحم الذكاء الاصطناعي الكثير من مرافق حياتنا وبات جزءا منها، هل ستكون حلبته القادمة مضمار الأدب والموسيقى والرسم؟ هل سنقرأ يوماً أعمالاً أدبية كتبتها الروبوتات؟ العلماء يجيبون على هذه التساؤلات.
يعتقد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن الحاجة إلى تطوير هذه النوعية من البرامج سيعمل على المساعدة في سد فجوة الطلب على العمالة الماهرة في مجال التقنية، إضافة إلى سرعته في الإنجاز وخفض تكاليف التشغيل وسعر المنتج النهائي.
أعلنت شركة "ميتا" عن نسخة وصفتها بـ "الأصغر والأفضل أداءً" من الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل "تشات جي بي تي".النسخة الجديدة ستتيح للباحثين إيجاد حلول للمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.
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