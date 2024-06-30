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سياسةأوروبا

أوربان يعلن تشكيل تحالف أوروبي يميني متشدد

٣٠ يونيو ٢٠٢٤

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عن تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية الشعبوية في النمسا والتشيك على مستوى أوروبا، يحمل اسم "وطنيون من أجل أوروبا" لتشكيل مجموعة أقصى اليمين في البرلمان الأوروبي.

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أوربان مع حليفيه أندريه بابيش، رئيس حزب آنو، وهربرت كيكل رئيس حزب الحرية النمساوي - صورة بتاريخ 30 يونيو 2024
أوربان مع حليفيه أندريه بابيش، رئيس حزب آنو، وهربرت كيكل رئيس حزب الحرية النمساويصورة من: TOBIAS STEINMAURER/APA/picturedesk.com/picture alliance

أعلن رئيس الوزراء المجري  فيكتور أوربان  اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2024) أنه يعتزم تشكيل كتلة برلمانية أوروبية جديدة مع الحزب اليميني المتطرف النمساوي والحركة الوسطية التشيكية بزعامة رئيس الحكومة السابق أندريه بابيش.

وقال أوربان في مؤتمر صحافي مشترك مع بابيش وزعيم "حزب الحرية النمساوي" هربرت كيكل: "إننا نبادر إلى إطلاق هذا البرنامج الجديد والتحالف الجديد"، مضيفًا بالقول: "أريد أن أوضح أن هذا هدفنا".

وستحتاج الكتلة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "وطنيون من أجل أوروبا"، لدعم من أحزاب من أربع دول أخرى على الأقلّ ليتم الاعتراف بها ككتلة في البرلمان الأوروبي. وتابع رئيس الوزراء القومي أن "حقبة جديدة تبدأ هنا، وقد تكون أول لحظة حاسمة من هذه الحقبة الجديدة إنشاء كتلة سياسية أوروبية جديدة ستغيّر  السياسة الأوروبية".

قلق الأحزاب الشعبية في أوروبا من صعود اليمين المتطرف

ووقّع الزعماء الثلاثة "بيانًا وطنيًا" تعهّدوا فيه إحلال "السلام والأمن والتنمية" بدلًا من "الحرب والهجرة  والركود" الذي تجلبه "النخبة في بروكسل"، وفق أوربان.

وتتسلم المجر الاثنين الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر. وتعهدت الدولة الواقعة في وسط أوروبا بالدفع من أجل "سياسة أوروبية قوية" تحت شعار "جعل أوروبا عظيمة مجددًا" المماثل للشعار الشهير الذي رفعه في الولايات المتحدة "صديق" أوربان الرئيس الأمريكي السابق  دونالد ترامب.

وكان حزب أوربان "فيدس" عضوًا في  حزب الشعب الأوروبي  (يمين وسط)، أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، حتى استقالته في 2021 وسط خلافات بشأن اتهامات للمجر بارتكاب تجاوزات في مجال الديموقراطية. وحزب الحرية النمساوي جزء من كتلة "الهوية والديموقراطية" التي تضمّ كذلك حزب التجمع الوطني الفرنسي وحزب الرابطة الإيطالي.

وأعلن حزب "أنو" التشيكي بزعامة رئيس الحكومة السابق أندريه بابيش المشكك في المؤسسات الأوروبية، الأسبوع الماضي انسحابه من كتلة "رينيو" (تجديد أوروبا).

ع.غ/ و.ب (د ب أ، آ ف ب)

 

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