وضع كارثي ـ فيضانات وأمطار متواصلة في جنوب ألمانيا

أعلنت ولايات في جنوب ألمانيا حالة الطوارئ بعد هطول أمطار وحدوث فيضانات وانهيار سدود في جنوب البلاد، فيما أعلنت الوكالة الفدرالية للإغاثة، حشد المئات من المسعفين في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ لمكافحة الفيضانات.

ضربت عواصف مطرية أجزاء شاسعة من جنوبي ألمانيا، مما تسبب في فيضانات عارمة وانقطاعات كبيرة لخطوط المواصلات وجرت عمليات لإجلاء السكان بمروحية من إحدى بلدات غرب ميونخ. وذكرت السلطات في مدينة أوغسبورغ بولاية بافارياأن حاجزا صخريا وسدا انهارا تحت وطأة الفيضانات، الأمر الذي تطلب عمليات إخلاء منفصلة.

وتم إلغاء خدمات القطارات بين العاصمة البافارية ميونخ وبريغينتس في النمسا وزيورخ السويسرية بسبب الفيضانات. وتضرر الطريق بين أولم و أوغسبورغ أيضا وتم تحويل مسار رحلات القطارات الطويلة بين شتوتغارت وميونخ. وتم استخدام مروحية في بلدة فيشاخ البافارية غرب ميونخ لإنقاذ أشخاص من منازلهم بعدما فاض نهر شموتر على ضفتيه.

وعلى غرار أوغسبورغ، أعلنت سلطات أيشاتش-فريدبرغ ونوي-أولم وبفافنهوفن ودوناو-ريس كذلك حالة الطوارئ، من أجل تنسيق أفضل للإغاثة. وكانت منطقة غونزبرغ قد فعلت الشيء نفسه. ونقلت إذاعة "بايريشر روندفونك" البافارية عن خدمة الإنقاذ الجبلية في غارميش-بارتنكيرشن، أن مجموعة من 26 شخصًا، كانوا يتسلقون قمة زوغسبيتزي أعلى منتجع للتزلج في ألمانيا، على الرغم من تساقط الثلوج بكثافة، ظلوا عالقين أسفل القمة. وتم إرسال العديد من فرق الإنقاذ إلى المكان.

كيف تستعد مناطق في المانيا لمواجهة الفيضانات ؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

كما تأثرت ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة لولاية بافاريا بشدة بسبب سوء الأحوال الجوية. وأعلنت الوكالة الفدرالية للإغاثة، من جانبها، أنها حشدت حوالى 400 شخص في بافاريا وبادن فورتمبيرغ لمكافحة الفيضانات. وأعلنت "دويتشه بان" أن حركة القطارات تعطلت في هذه المناطق حيث لم يتم تسيير رحلات على خط ميونخ-بريجينز-زيورخ وعلى خط شتوتغارت-أولم-أوغسبورغ-ميونخ.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من استمرار هطول الأمطار في النصف الجنوبي من ألمانيا، ومن المنتظر أن تتراجع اليوم الأحد (الثاني من يونيو/ حزيران 2024).

من جهة أخرى، لقي رجل إطفاء حتفه في بلدة بفافنهوفن آن دير أولم بمنطقة بافاريا العليا وقال متحدث باسم السلطات الإدارية في المنطقة صباح اليوم الأحد إن رجل الإطفاء انقلب في قارب مطاطي أثناء مهمة مع ثلاثة من زملائه، وتم انتشاله ميتا في الصباح.

كما خرج قطار مسافات طويلة على متنه 185 راكبا عن مساره في جنوب غرب ألمانيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت. وكانت خطوط السكك الحديدية في مدينة شفيبيش جموند - على بعد حوالي 50 كيلومترا شرق مدينة شتوتجارت - تعرضت لانهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة أثرت على المنطقة منذ يوم الجمعة بسبب هذه الكارثة الطبيعية. وقال متحدث باسم السكك الحديدية إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وتم إجلاء الركاب من القطار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)