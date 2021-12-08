وضع الناس على الحدود في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا

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يحذر محللو المخابرات الأمريكية من أن موسكو ربما تستعد لتدخل عسكري في وقت مبكر من العام الجديد. من جهتها، تنفي روسيا وجود أي نوايا قتالية حيال جارتها.
اجتمع وزراء خارجيّة مجموعة السبع في ليفربول منددين بالمناورات الروسية عند الحدود الأوكرانية. وكررت واشنطن دعوة روسيا الى احتواء التوتر، مؤكدة أن القوى الغربية مستعدة لفرض عقوبات "شديدة" على موسكو في حال وقوع هجوم.
طبول الحرب تدق من جديد بين روسيا وأوكرانيا في لعبة بوكر روسية جديدة بطلها الرئيس الروسي فلادمير بوتين في تحد واضح للغرب الذي يسعى، عبر التلويح بالعقوبات، لزيادة تكلفة أي مغامرة عسكرية على غرار ما حدث في جورجيا والقرم.
في أول قمة يشارك فيها المستشار الألماني الجديد شولتس، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توجيه رسالة "رادعة" لروسيا وتحذيرها من "عواقب وخيمة وثمن غال" في حال أقدمت على غزو أوكرانيا. كما حلف الناتو وقوفه بجانب أوكرانيا.
الرئيس الروسي بوتين يندد بما اعتبره انتهاكاً للخطوط الحمراء الروسية في أوكرانيا، ويطالب بمفاوضات فورية مع حلف شمال الأطلسي تمنح روسيا ضمانات لأمنها، حسب قوله. والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية.
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