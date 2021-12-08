 وضع الناس على الحدود في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا | DW الأخبار | DW | 09.12.2021

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DW الأخبار

وضع الناس على الحدود في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا

يحذر محللو المخابرات الأمريكية من أن موسكو ربما تستعد لتدخل عسكري في وقت مبكر من العام الجديد. من جهتها، تنفي روسيا وجود أي نوايا قتالية حيال جارتها.

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