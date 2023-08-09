وضع أسعار لعناصر الطبيعة من أجل حمايتها

"السعودية الخضراء".. تحول اقتصادي لحماية البيئة أم مجرد دعاية؟

أعلنت السعودية عن استراتيجية تحول شاملة نحو اقتصاد أخضر وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060. بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لرؤية "صفر انبعاثات" في هذا البلد الغني الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم!