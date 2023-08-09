وضع أسعار لعناصر الطبيعة من أجل حمايتها

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ما هي الخدمات التي تقدمها الطبيعة مجاناً وما هي قيمتها النقدية؟ يقول الاقتصاديون المراعون للبيئة إن علينا وضع ثمن للأشجار أو الحيتان أو النحل لإنقاذها. لكن كيف؟ وهل هذه فكرة جيدة حقا؟
أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرات عديدة لحماية البيئة خلال السنوات الماضية وازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد COP 27 في شرم الشيخ. لكن منظمات حقوقية وبيئية تقول إن مصر تستغل الحدث لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.
أعلنت السعودية عن استراتيجية تحول شاملة نحو اقتصاد أخضر وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060. بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لرؤية "صفر انبعاثات" في هذا البلد الغني الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم!
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