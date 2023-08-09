 وضع أسعار لعناصر الطبيعة من أجل حمايتها | صنع في ألمانيا | DW | 16.08.2023

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صنع في ألمانيا

وضع أسعار لعناصر الطبيعة من أجل حمايتها

ما هي الخدمات التي تقدمها الطبيعة مجاناً وما هي قيمتها النقدية؟ يقول الاقتصاديون المراعون للبيئة إن علينا وضع ثمن للأشجار أو الحيتان أو النحل لإنقاذها. لكن كيف؟ وهل هذه فكرة جيدة حقا؟

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(210724) -- HIMA CULTURAL AREA (SAUDI ARABIA), July 24, 2021 (Xinhua) -- File photo taken on Sept. 20, 2020 shows a rock art image in Hima Cultural Area in southwest Saudi Arabia. Saudi Arabia's Hima Cultural Area was on July 24, 2021 officially recognized by UNESCO as a World Heritage Site during its 44th session held online and chaired from Fuzhou, China. Located in an arid and mountainous area of southwest Saudi Arabia, on one of the Arabian Peninsula's ancient caravan routes, the Hima Cultural Area contains a substantial collection of rock art images depicting hunting, fauna, flora and lifestyles in a cultural continuity of 7,000 years, according to UNESCO official website. (Saudi Arabia's Ministry of Culture/Handout via Xinhua)

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