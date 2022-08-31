وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية

بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه إلى محطة زابوريجيا

فريق من خبراء تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا. ياتي ذلك بعد نهاية أسبوع عرفت اشتباكات عنيفة، ما أدى إلى فصل المحطة عن شبكة الكهرباء.