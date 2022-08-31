 وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية | DW الأخبار | DW | 01.09.2022

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DW الأخبار

وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية

وصل حوالي عشرين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، في مهمّة محفوفة بالمخاطر ومرتقبة جدًا.

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بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه إلى محطة زابوريجيا 29.08.2022

فريق من خبراء تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا. ياتي ذلك بعد نهاية أسبوع عرفت اشتباكات عنيفة، ما أدى إلى فصل المحطة عن شبكة الكهرباء.

A motorcade transporting the International Atomic Energy Agency (IAEA) expert mission arrives at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in the course of Ukraine-Russia conflict outside the Russian-controlled city of Enerhodar in the Zaporizhzhia region, Ukraine, September 1, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

سبقته اتهامات متبادلة.. فريق "وكالة الطاقة" يصل محطة زابوريجيا 01.09.2022

وسط تبادل للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا، وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في زيارة يترقب العالم نتائجها.

A view shows the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in the course of Ukraine-Russia conflict outside the Russian-controlled city of Enerhodar in Zaporizhzhia region, Ukraine August 22, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

فريق وكالة الطاقة الذرية ينطلق لمحطة زابوريجيا الأوكرانية 31.08.2022

غادر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتفقد الأضرار بعد قصف بالقرب من المنشأة أثار مخاوف من وقوع كارثة إشعاعية.

17.08.2022, Belgien, Brüssel: Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, spricht während einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Serbiens Präsident Vucic im NATO-Hauptquartier. Die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo waren zuletzt wieder eskaliert. Das Verhältnis ist äußerst spannungsgeladen, weil sich das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo 1999 mit Nato-Hilfe von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt hatte. Mehr als 100 Länder, darunter Deutschland, erkannten die Unabhängigkeit des Kosovos an. Andere, darunter Serbien, Russland, China und fünf EU-Länder, tun das bis heute nicht. Foto: Olivier Matthys/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الناتو يدعو روسيا إلى السماح بتفتيش محطة زابوريزهيا النووية 17.08.2022

دعا الناتو روسيا إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش محطة زابوريزهيا (زابوريجيا) النووية في أوكرانيا، وطالبها بسحب القوات الروسية من المحطة، محذرًا من مخاطر وقوع حادثة نووية.