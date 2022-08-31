وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وصل حوالي عشرين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، في مهمّة محفوفة بالمخاطر ومرتقبة جدًا.
فريق من خبراء تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا. ياتي ذلك بعد نهاية أسبوع عرفت اشتباكات عنيفة، ما أدى إلى فصل المحطة عن شبكة الكهرباء.
وسط تبادل للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا، وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في زيارة يترقب العالم نتائجها.
غادر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتفقد الأضرار بعد قصف بالقرب من المنشأة أثار مخاوف من وقوع كارثة إشعاعية.
دعا الناتو روسيا إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش محطة زابوريزهيا (زابوريجيا) النووية في أوكرانيا، وطالبها بسحب القوات الروسية من المحطة، محذرًا من مخاطر وقوع حادثة نووية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول