وصول فريق ألماني للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في اليونان

وصل المساعدون الألمان لمكافحة الحرائق إلى ميناء مدينة باتراس اليونانية. وعرضت صور تليفزيونية صباح الأربعاء (11 أغسطس/ آب 2021) تظهر مجموعات الإنقاذ الألمانية وهي تنصب مقر إقامتها الرئيسي.

ووفقًا للدفاع المدني اليوناني، من المنتظر أن يبلغ إجماعي عدد أفراد طاقم الفريق 220 من رجال الإطفاء والعاملين بهيئة "الإغاثة التقنية" الألمانية ومعهم 46 مركبة. وكان المساعدون الألمان قد قدموا العون أيضا في عام 2007 في أطفاء حرائق الغابات الكارثية في شبه جزيرة بيلوبونيز، مستخدمين آنذاك مروحيات مكافحة الحرائق التابعة للشرطة.

ي شبه جزيرة بيلوبونيز اندلعت حرائق الغابات مرة أخرى بشكل خارج عن نطاق السيطرة ليل الأربعاء، في ظل جبهة نيران لحوالي 10 كيلومترات بالقرب من بلدية غورتينيا. وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه تم إرسال رسائل نصية إلى سكان حوالى 19 قرية تدعوهم إلى إخلاء المنطقة.

واشتعلت النيران في المنازل بقرية بيريس على الجانب الغربي من بيلوبونيز. وكافحت طواقم الطوارئ لإنشاء حاجز لمنع النيران من الانتشار بشكل أكبر نحو منطقة إيليا. وصعبت الرياح على رجال الإطفاء احتواء الحرائق بالرغم من المساعدات الدولية.

وظلت حرائق الغابات مستعرة في جزيرة وابية اليونانية لليوم التاسع على التوالي. وهناك آمال أن يتحسن الوضع في ثاني أكبر جزيرة باليونان، بعدما بدأت الحرائق تخمد ببساطة لأنه لم يتبق شيء ليحترق. بالإضافة لذلك، فإنه نظرا لأن معظم حرائق الغابات في أماكن أخرى باليونان تمت السيطرة عليها، يمكن لمزيد من رجال الاطفاء الآن تركيز جهودهم على وابية.

وتواجه اليونان حرائق غابات منذ أيام، في ظل موسم حار، حيث وصلت الحرائق لضواحي أثينا. وفي تقديرات أولية، قدر المعهد الجيولوجي لجامعة أثينا أن 90 ألف هكتار من الأراضي احترق في البلاد هذا الصيف حتى الآن. وفي الوقت ذاته، أعلنت الحكومة اليونانية أنها سوف تدعم إعادة بناء المنازل التي دمرتها الحرائق بقيمة 150 ألف يورو (175 ألف و500 دولار) لكل منزل.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)