 وصول عدد المهاجرين في الجزر اليونانية لأعلى مستوى منذ 2016 | أخبار | DW | 17.09.2019

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أخبار

وصول عدد المهاجرين في الجزر اليونانية لأعلى مستوى منذ 2016

وصل عدد المهاجرين المتدفقين على الجزر اليونانية والقادمين من تركيا إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 2016. ويتزامن هذا الارتفاع مع عودة الرئيس التركي إلى تكرار تهديداته بفتح حدود بلاده أمام المهاجرين للتوجه إلى أوروبا.

Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

ذكرت وزارة حماية المواطنين اليونانية اليوم الثلاثاء (17 أيلول / سبتمبر 2019) أن هناك أكثر من 26 ألف مهاجر على جزر بحر إيجة اليونانية، وهو أعلى رقم مسجل منذ سريان الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين يصلون إلى تلك الجزر قادمين من تركيا قد تضاعف تقريبًا منذ شهر نيسان / أبريل، عندما كان عددهم يصل إلى حوالى 14 ألف شخص. وقد تسارع معدل وصول اللاجئين بشدة خلال الشهرين الماضيين.

مختارات

يهدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الصفقة حول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، والسبب وراء هذه التهديدات يعود لتحديات السياسة الداخلية بحيث أن النبرة في أنقرة تجاه اللاجئين السوريين تغيرت بشكل واضح. (14.09.2019)

قال أردوغان إنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا اذا لم يحصل على الدعم بشأن "المنطقة الآمنة"، التهديد هو الثالث من نوعه خلال أسابيع، في ظل ازدياد عدد اللاجئين المتدفقين على اليونان قادمين من تركيا. (13.09.2019)

ويأتي الكشف عن تضاعف هذه الأرقام مع تكرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتهديداته، بفتح الحدود امام الاجئين للذهاب إلى أوروبا، اذا لم يحصل على الدعم الكامل، في إشارة منه إلى مزيد من الأموال والدعم السياسي لإقامة منطقة آمنه داخل الأراضي السورية.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في 2016 على منح أنقرة ستة مليارات يورو في شكل مساعدات في مقابل أن تمنع المهاجرين من عبور أراضيها إلى أوروبا. وقال أردوغان إن تركيا أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين، وأشار إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي بلغت نحو ثلاثة مليارات يورو، لكن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن أكثر من خمسة مليارات قدمت لأنقره.

ي.ب/ ع ج م (د ب أ)

مختارات

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