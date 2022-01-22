وصول أول شحنة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا

وزيرة الدفاع الألمانية تتبنى الحوار والردع في الصراع مع روسيا

في أول زيارة لها للخارج، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية خلال زيارة لجنود ألمان في روكلا الليتوانية على أهمية التكاتف بين أعضاء حلف الناتو. وبعد مقترحات روسية بخصوص أوكرانيا، قالت لامبرشت "سنبحث المقترحات الروسية ولكن...".