وصول أول شحنة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا

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الرئاسة الأوكرانية تعلن تعهدها بمواصلة تفكيك كل الجماعات الموالية لروسيا، فيما تصر موسكو على أنه ليس لديها خطط لشن هجوم رغم نشرها حوالي 100 ألف جندي على طول حدودها مع أوكرانيا.
مع اعلان دول البلطيق إرسال صواريخ مضادة للدروع والطائرات إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا أمام أي غزو روسي محتمل، أكدت واشنطن بدء تلقي كييف لأول دفعة مساعدات أمريكية، بينما جددت برلين عدم عزمها مد أوكرانيا بأسلحة حاليا.
في أول زيارة لها للخارج، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية خلال زيارة لجنود ألمان في روكلا الليتوانية على أهمية التكاتف بين أعضاء حلف الناتو. وبعد مقترحات روسية بخصوص أوكرانيا، قالت لامبرشت "سنبحث المقترحات الروسية ولكن...".
قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي بتهمة اغتيال مواطن جورجي من الأقلية الشيشانية. تقول المحكمة إن القاتل تلقى أوامر من جهات روسية لتنفيذ عملية القتل وروسيا تتحدث عن "إساءة خطيرة" للعلاقات بين البلدين
في "مجموعة الموت" ستنظم مواجهات في كلاسيكيات الكرة الأوروبية والعالمية بمشاركة ألمانيا بإيطاليا وإنجلترا، وذلك في دوري الأمم الأوروبية، ما يعدّ أكبر اختبار، على الأقل للمانشافت والمنتخب الإنجليزي، قبل مونديال قطر.
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