 وصول أول شحنة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 23.01.2022

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DW الأخبار

وصول أول شحنة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا

الرئاسة الأوكرانية تعلن تعهدها بمواصلة تفكيك كل الجماعات الموالية لروسيا، فيما تصر موسكو على أنه ليس لديها خطط لشن هجوم رغم نشرها حوالي 100 ألف جندي على طول حدودها مع أوكرانيا.

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