وصول أول باخرة حفر لبلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان

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وصول أول باخرة حفر إلى موقع بلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان بموجب الاتفاق الذي أبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية في أواخر العام الماضي. وتجهيز خط جوي لنقل العاملين إلى هناك.
قال لبنان إن المحادثات التي توسطت فيها واشنطن لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل وصلت إلى نقطة حاسمة بعدما رفضت إسرائيل تعديلات طلبتها بيروت على مسودة الاتفاق. وأكد مسؤول أمريكي ذلك بالقول إن المفاوضات "في مرحلة حاسمة".
بعد عقد من الجدل حول حقول الغاز البحرية، فضلاً عن التهديدات بخوض الحرب بشأنها، توصل لبنان وإسرائيل أخيراً إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية لكل منهما. الاتفاق وُصف بالتاريخي، فما هي أبرز المكاسب لكل طرف؟
دعت السلطات اللبنانية واشنطن لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للغاز في حقل كاريش، الذي يقع في منطقة يدعي كل طرف أنها تدخل ضمن سيادته.
بعد إنجاز الترسيم رسميا بين لبنان وإسرائيل، هل أصبحت عائدات الغاز الخاصة بلبنان قريبة، سؤال طرحته DW على خبراء ومسؤولين في لبنان، وكانت آراؤهم متباينة. فهل بات لبنان قاب قوسين من أن يصبح بلدا مصدرا للطاقة؟
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