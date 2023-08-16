وصول أول باخرة حفر لبلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان

"مرحلة حاسمة" في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قال لبنان إن المحادثات التي توسطت فيها واشنطن لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل وصلت إلى نقطة حاسمة بعدما رفضت إسرائيل تعديلات طلبتها بيروت على مسودة الاتفاق. وأكد مسؤول أمريكي ذلك بالقول إن المفاوضات "في مرحلة حاسمة".