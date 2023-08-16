 وصول أول باخرة حفر لبلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان | DW الأخبار | DW | 16.08.2023

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وصول أول باخرة حفر لبلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان

وصول أول باخرة حفر إلى موقع بلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان بموجب الاتفاق الذي أبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية في أواخر العام الماضي. وتجهيز خط جوي لنقل العاملين إلى هناك.

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