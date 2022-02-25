 وصول أنظمة دفاع جوي إلى مدينة خيرسون الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 26.02.2022

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وصول أنظمة دفاع جوي إلى مدينة خيرسون الأوكرانية

شهدت مدينة خيرسون في الجنوب الأوكراني وصول أنظمة دفاع جوي. بينما تجمع رتل عسكري على ما يبدو بالقرب من مدينة خاركيف الغربية.

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