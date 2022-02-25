وصول أنظمة دفاع جوي إلى مدينة خيرسون الأوكرانية

رغم مخاطر الإشعاع .. ما سبب صراع روسيا وأوكرانيا على تشرنوبيل؟

حذرت السلطات الأوكرانية من زيادة مستويات الإشعاع عند محطة تشرنوبيل النووية المعطلة، وذلك بعد سيطرة القوات الروسية عليها في اليوم الأول لغزوها أوكرانيا. فما أهمية المحطة ولماذا كانت من أول الأهداف التي سيطر عليها الروس؟