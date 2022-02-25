وصول أنظمة دفاع جوي إلى مدينة خيرسون الأوكرانية

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شهدت مدينة خيرسون في الجنوب الأوكراني وصول أنظمة دفاع جوي. بينما تجمع رتل عسكري على ما يبدو بالقرب من مدينة خاركيف الغربية.
حذرت السلطات الأوكرانية من زيادة مستويات الإشعاع عند محطة تشرنوبيل النووية المعطلة، وذلك بعد سيطرة القوات الروسية عليها في اليوم الأول لغزوها أوكرانيا. فما أهمية المحطة ولماذا كانت من أول الأهداف التي سيطر عليها الروس؟
في نهاية اليوم الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا، تتقدم القوات الروسية للاستيلاء على العاصمة كييف، والرئيس الأوكراني يدعو الشعب إلى حماية العاصمة، بينما دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا تفرض عقوبات على بوتين ولافروف.
اتهمت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بـ"الخيانة العظمى" لأنه "ساعد" روسيا في غزو أوكرانيا، مضيفة أنه "اعتباراً من اليوم، أتحمل مسؤولية تمثيل الشعب البيلاروسي وجمهورية بيلاروسيا".
تتسارع التطورات في الأزمة الأوكرانية، فبعد إعلان كييف حالة الطوارئ تحسبا لأي هجوم روسي، قال الكرملين إنّ الانفصاليين بشرق أوكرانيا طلبوا دعما عسكريا من الرئيس بوتين. وجاء الرد الأوكراني بدعوة مجلس الأمن لاجتماع طارئ.
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