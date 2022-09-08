 وصل حد القطيعة.. ما خلفية التوتر بين ألبانيا وإيران؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.09.2022

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وصل حد القطيعة.. ما خلفية التوتر بين ألبانيا وإيران؟

بعد ثلاثة أيام من قرار تيرانا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعدما حملتها مسؤولية هجوم سيبراني، أعلنت ألبانيا تعرض شرطتها لهجوم إلكتروني جديد اتهمت إيران بتنفيذه. فماذا يجري بين الدولتين؟

.مبنى السفارة الإيرانية في تيرانا عاصمة ألبانيا

بعد ثلاثة أيام من قرار تيرانا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، اتهمت ألبانيا إيران مجددا بالوقوف وراء هجوم سيبراني استهدف شرطتها.

تعرضت ألبانيا لهجوم الكتروني جديد استهدف شرطتها، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الألبانية السبت (العاشر من أيلول/سبتمبر 2022) متهمة مجددا إيران، بعد ثلاثة أيام من قرار تيرانا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعدما حملتها مسؤولية هجوم مماثل في تموز/يوليو.

مختارات

رفضت إيران اتهامات ألبانيا لها بشن هجمات إلكترونية عليها، وهو الاتهام الذي أعلنته ألبانيا كسبب لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. واشنطن دخلت على خط الأزمة وكشفت عن "تدابير إضافية لمحاسبة إيران".

كانت هناك رشاشات لكن "لم يكن ثمة أي شخص في المكان"، يقول أمين مجلس الأمن القومي بإيران عن اغتيال فخري زاده متابعا أنه تم استخدام "أسلوب احترافي جديد بالكامل"، موضحا أن العملية "تورط فيها (...) المنافقون"؟!. فماذا يقصد؟

وأورد بيان الداخلية الألبانية أن "الأنظمة المعلوماتية للشرطة الوطنية تعرضت الجمعة لهجوم الكتروني، نفذته بحسب المعلومات الأولية الجهات نفسها التي هاجمت في تموز/يوليو أنظمة الخدمات العامة والحكومية في البلاد".

وتابعت الوزارة في بيانها "بغية تحييد العمل الإجرامي وضمان أمن الأنظمة" وضعت السلطات الأنظمة المعلوماتية لمراقبة الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية، خارج الخدمة.

وندّد رئيس الوزراء إيدي راما في تغريدة بـ"هجوم سيبراني جديد (ارتكبه) المهاجمون أنفسهم الذين سبق أن دانتهم الدول الصديقة والحليفة لألبانيا"، وذلك في إشارة إلى إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بعدما أعلنت تيرانا في السابع من أيلول/سبتمبر أن إيران تقف وراء هجوم سيبراني غير مسبوق استهدف البنى التحتية الرقمية للحكومة الألبانية.

ودانت طهران "بشدة" السبت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مشدّدة على أن قرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية استند "إلى مزاعم لا أساس لها وذات دوافع سياسية".

مؤتمر لمجاهدي خلق في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في ألبانيا

مؤتمر لمجاهدي خلق في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في ألبانيا

والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.

ويقول محللون إن العملية كانت تهدف إلى معاقبة ألبانيا لدعمها للمنظمة المصنفة "إرهابية" من قبل إيران والتي تتهمها بالوقوف وراء الكثير من الهجمات والتفجيرات.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Jafar Panahi Taxi Teheran Filmszene

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    يعاني بناهي من الرقابة الممارسة منذ سنوات على أعماله. لكن فيلمه "تاكسي" نال الإعجاب عالميا كما هو الحال في برلين، التي فاز فيها هذا العام بجائزة "الدب الذهبي" للبرليناليه.

  • Berlinale 2015 Abschluss Gala Preisverleihung Nichte von Jafar Panahi

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    بسبب االمنع من السفر لم يتمكن بناهي من الحضور إلى برلين وتسلم الجائزة بنفسه، ونابت عنه ابنة أخيه البالغة من العمر عشرة أعوام، والدموع تسيل من عينيها.

  • Jafar Panahi Taxi Teheran Filmszene

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    ثبت المخرج كاميرا داخل سيارة أجرة قادها بنفسه، وصور تفاصيل جولة دامت تسعين دقيقة في شوارع طهران. الناس الذين كانوا يركبون معه مواطنون بسطاء، كهاتين السيدتين في الطريق إلى جنازة وتحملان سمكة ذهبية.

  • Jafar Panahi Taxi Teheran Filmszene

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    لكن من بين الركاب كان هناك أيضا شخصيات معروفة كالمحامية والناشطة الحقوقية نسرين سوتوده، التي تحدثت في الفيلم بجرأة ووضوح عن عدد من الأّمور.

  • Bildergalerie KW 27 Roya Teymourian und Jafar Panahi

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    يحتفي العديد من الإيرانيين بالمخرج بناهي تضاماً معه في محنته مع السلطات، كما تفعل هنا الممثلة الإيرانية المشهورة رويا تيموريان، التي تلتقط صوة له.

  • Bildergalerie Iran KW 30

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    يعد المخرج بناهي منذ سنوات من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في بلده. ويستغل شهرته في اللقاءات القليلة التي يشارك فيها لتبني عدد من القضايا كهذه المظاهرة ضد حرب غزة.

  • Jafar Panahi Plakat Offside Iran

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    عُرضت أفلام بناهي في عدد من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز، كمهرجان كان والبندقية ووبرلين، التي حصل فيها عام 2006 على "الدب الفضي" بفيلم "حالة تسلل".

  • Berlinale 2013 Preisträger Jafar Panahi Silberner Bär für das Beste Drehbuch

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    في السنوات الأربع الماضية أخرج بناهي ثلاثة أفلام بحد أدنى من الإمكانيات. فمنذ عام 2010 وهو ممنوع من إعطاء حوارات صحفية أو السفر إلى الخارج، ليبقى التهريب السبيل الوحيد لأفلامه للوصول إلى المهرجانات.

  • Jafar Panahi Taxi Teheran Regisseur

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    الظروف التي يعيش فيها جعفر بناهي جعلت منه شخصية مشهورة داخل بلاده وخارجها. وأفلامه تندرج ضمن صنف الأفلام السياسية، لكنها لا تخلو من لمسات فنية جميلة.

    الكاتب: يوآخيم كورتين/ عبد الرحمن عمار


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