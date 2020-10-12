وصفت بـ"المأساة" ـ فيضانات ألمانيا تخلف 81 قتيلا وأكثر من ألف مفقود

ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا (إيه.آر.دي) أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا زادت لما لا يقل عن 81 في حصيلة لا زالت مرشحة للارتفاع خاصة وأن العشرات لا زالوا في عداد المفقودين، كما في منطقة نوينار آرفايلر على سبيل المثال، حيث قالت الشرطة إن أكثر من ألف شخص مفقودون. كما أحصت الشرطة في بلدة شولد في جنوب بون ما بين 50 و60 مفقودا، إثر انهيار ستة منازل.
واجتاحت العواصف دول أخرى كبلجيكا وهولندا ولوكسومبورغ، إلا أن ألمانيا كانت أكثر المتضررين، مما وصفت "مأساة" اعتبرت أنها من مظاهر التغيّر المناخي.
وسجل إلى غاية مساء الخميس "ما لا يقل عن 30" وفاة في مقاطعة شمال الراين ـ ويستفاليا الأكثر تعدادا للسكان في البلاد، والباقي في رينانيا بفالس المجاورة.
وطلب من سكان الناطق المنكوبة إرسال مقاطع فيديو وصور للشرطة من أجل المساهمة في توفير أدلة حول مكان المفقودين.
وتسببت السيول في ارتفاع مستوى الأنهار واقتلاع أشجار وتدمير طرق ومنازل.
وقطعت الكهرباء عن أكثر من 135 ألف منزل صباح الخميس. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، قررت السلطات إجلاء قرابة 500 مريض من مشتشفيات في ليفركوزن. وفي ستولبرغ قرب مدينة آخن، كان على الشرطة التعامل مع محاولات نهب متاجر.
حجم المأساة لا يزال غير واضحا
إلى ذلك أوضح وزير الداخلية الاتحادي هورست سيهوفر لصحيفة "بيلد" أن ما وقع "مأساة" حجمها "بعيد عن أن يكون متوقعا". وأضاف "هذه الظروف المناخية القصوى هي عواقب تغير المناخ" معتبرا أن على ألمانيا "أن تكون أكثر استعدادا" لهذا الامر.
كما خيّمت الأحداث على الزيارة الوداعية التي قامت بها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الخميس إلى البيت الأبيض. وإثر لقائها بايدن عبّرت أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض عن "تأثّرها الشديد" قائلة: "تأثّرتُ بشدّة بمعاناة المتضرّرين"، معربة عن "الخشية من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة". ووصفت ميركل ما شهدته ألمانيا الخميس بـ"يوم خوف، يوم قلق، يوم يأس". من جهته قدّم بايدن "أحرّ التعازي" لضيفته.
و.ب/ع.ج.م(د ب أ، أ ف ب)
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
هيجان الأنهار
يعتبر "كيل" (Kyll) رافدا صغيرا من نهر موزيل الشهير الذي تتدفق مياهه من منطقة والونيا البلجيكية إلى ولايات شمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس الألمانية. سقوط الأمطار بغزارة جعل الرافد "كيل" اللذي يمر عبر مركز "بيتبورغ بروم" بمنطقة "أيفل" التي تأثرت بشكل خاص بالعاصفة، يفيض ويغرق أجزاء من قرية "إيردورف".
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
فيضان القرن في "آهر" (Ahr)
تسببت الأمطار الغزيرة الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021) في فيضان وادي "آهر" (Ahrthal)، حيث تجاوز منسوب المياه في النهر مترين مقارنة بأعلى معدل سجله مؤشر النهر، الذي حول شوارع بلدة "إش" (Esch) بمنطقة آرفايلر (Ahrweiler) إلى سيول، فيما غمرت المياه العديد من القرى والبلدات في المنطقة.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
تدخل الجيش الألماني
تم إطلاق نظام إنذار الكوارث في العديد من المناطق في غرب ألمانيا بهدف تسهيل التنسيق بين السلطات في المناطق المنكوبة وكذلك لفتح مجال التعاون مع قوات الجيش. في الصورة يظهر جنديين ألمانيين في مركبة إنقاذ مدرعة ووراءهما معدات تطهير ثقيلة لإزالة الأضرار التي لحقت بمدينة هاغن بسبب فيضان نهر "ناهمة" (Nahma).
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
إجلاء السكان من بعض الأحياء السكنية
في مدينة لايشلينغن الصغيرة، لجأ السكان على مساعدة بعضهم البعض لتجاوز الفيضانات التي تسبب فيها نهر "فوبر" الذي ارتفع منسوب مياهه جراء هطول الأمطار الغزيرة. وقد استدعى ذلك إخلاء أجزاء من المدينة، خاصة في ظل المخاوف من انهيار أحد السدود.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
خسائر مادية جسيمة
خلفت الأمطار الغزيرة الني شهدتها ألمانيا وبعض الدول المجاورة لها خسائر مادية جسيمة تقدر بملايين اليوروهات. وفي الصورة تظهر سيارة مغطاة بالركام بعد فيضان نهر "ناهمة" في مدينة هاغن.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
حواجز خشبية لم تجد نفعا
حاول رجال الإطفاء في العديد من المناطق بتقليل الخسائر، كما هز الشأن هنا من خلال بناء جدار خشبي في منطقة "ميشوس" (Mayschoss) لحمايتها الفيضانات. لكن هذه المحاولات لم تجد نفعا أمام قوة المياه.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
أكثر من 20 قتيل وفقد العشرات
لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وفقد العشرات اليوم الخميس في ألمانيا بعدما تسببت الأمطار القياسية في غرب أوروبا في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية. وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر 70 آخرون في عداد المفقودين في منطقة آرفيلر، التي تشتهر بزراعة العنب بولاية راينلاند بالاتينات بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر ستة منازل.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
اضطراب النقل العام
تسببت الأمطار في اضطراب النقل العام بشدة، إذ توقفت خدمة القطارات السريعة في ألمانيا، كما تعطلت حركة المرور المحلية والبعيدة المدى في أجزاء كبيرة من غرب ألمانيا. في الصورة يظهر قطار متوقف في محطة كورديل في منطقة ترير زاربورغ بولاية راينلاند بفالتس.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
قتلى في بلجيكا أيضا
في بلجيكا قُتل شخصان بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار. وانهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد. وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
أضرار في البنية التحتية
تسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان. وستستغرق أعمال التهيئة في بلجيكا وقتًا طويلاً بعدما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المتضررة. وتظهر في الصورة سيارة جرفتها المياه لتصطدم بسياج خشبي في شارع غمرته المياه.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
الخوف من "فيضانات القرن" في سويسرا
هطلت كميات هائلة من الأمطار في الأيام الأخيرة في سويسرا ما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير ودفع العاصمة برن إلى نشر سدود عائمة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات غير مسبوقة. وتحت تأثير الأمطار الغزيرة، يستمر مستوى المياه في البحيرات في الارتفاع. وتوقف حركة الملاحة وتواصل الإبلاغ عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق. وتظهر هذه الصورة الجوية نهر ألين الذي فاضت ضفافه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.