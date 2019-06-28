وصفة والد خاميس رودريغيز لخروج ابنه من المأزق

منذ إعلان نادي بايرن ميونيخ عدم استعداده للاحتفاظ به، يبدو مستقبل الكولومبي خاميس رودريغيز ضبابيا خاصة بعد أن حصل على رفض أندية أخرى غير بايرن. بيد أن والد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، متحدثا إلى موقع "كالتشيو نابولي 24"، اعتبر أن الحل الأمثل لابنه الموسم القادم يتمثل في الانتقال إلى نادي نابولي. والسبب يعود إلى كارلو أنشيلوتي المدرب المحنك. ويضيف أن العلاقة بين ابنه وهذا المدرب يطبعها قدر "كبير من الاحترام المتبادل".

وأضاف الوالد أن أنشيلوتي كانت له تجربة جيدة مع ابنه. بدأت حين كان مدربا لريال مدريد في موسم 2014/15، ثم وفي صيف 2017 أقنع ابنه بالانتقال إلى بايرن، و"بالتالي ستكون نابولي مكانا لتجديد اللقاء بين الاثنين".

يذكر أن عقد رودريغيز مع ريال مدريد مستمر إلى غاية 2021 ومع ذلك إدارة الملكي ترفض تماما عودته الى "بيرنابيو"، بينما تتحدث الصحف الإيطالية عن احتمال انتقاله على سبيل الإعارة إلى نابولي. وذكرت محطة "سي إر سي" الإيطالية عن وجود اتفاق مبدئي بين الناديين الإيطالي والإسباني لإعارة اللاعب لمدة سنة، على أن يقوم نابولي بشرائه بعد ذلك مقابل 30 مليون يورو، لكن ريال مدريد يرفض ويتمسك بمبلغ 40 مليون يورو. وعلى هامش منافسات كوبا أمريكا المقامة حاليا، عقب خاميس رودريغيز أمام الصحفيين على الأخبار القادمة من أوروبا، قائلا: "لا أعرف، حقيقة".

و.ب/ ع.ج