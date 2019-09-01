 وصفة نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 04.09.2019

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سياسة واقتصاد

وصفة نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا

حزب البديل من أجل ألمانيا يواصل التوسع بالنظر إلى نتيجة الانتخابات المحلية في ولايتي ساكسونيا وبراندنبورغ. نظرة في مشاريع حزب البديل وأخطاء الأحزاب الأخرى.

Deutschland Symbolbild AfD (Getty Images/R. Hartmann)

الضيوف المائة المشاركون في الحفل الانتخابي لحزب البديل من أجل ألمانيا في براندنبورغ احتفلوا بالنتيجة التي تجاوزت 20 في المائة، وهللوا أمام كاميرات التلفزة عندما ظهرت النتائج الأولية في الساعة السادسة عبر الشاشة الكبيرة. واقتصر الحفل على بعض المأكولات الخفيفة ولم تُفتح قنينات النبيذ الغالية، لأن حزب البديل بزعامة أندرياس كالبيتس لم يتألق كأقوى حزب، بل ثاني قوة حزبية بـ 23.5 في المائة من الأصوات. ففي براندنبورغ الولاية الأصلية للاشتراكيين الديمقراطيين في شرق ألمانيا يبقى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السلطة.

وفي ساكسونيا انتصر الحزب المسيحي الديمقراطي ودافع بذلك عن ولاية المسيحيين الديمقراطيين في الشرق. واحتل حزب البديل من أجل ألمانيا بزعامة يورغ أوربان المرتبة الثانية بـ 27.5 في المائة. ونقل  حفله الانتخابي على متن سفينة في نهر إلبه بدون احتكاك مع الصحافة. ويمكن التكهن بخيبة الأمل. إذ كان من المرجو أن تصبح ساكسونيا ولاية جديدة يحكمها حزب البديل. وهنا نجح الحزب في 2014 لأول مرة في تحقيق قفزة إلى داخل برلمان الولاية. وبعض استطلاعات الرأي أثارت الأمل بالنسبة إلى حزب البديل في شغل المرتبة الأولى.

ولا يوجد جواب بسيط على دوافع الناخبين، لأن عددهم كبير وهم مختلفون، لكن توجد نقاط تشابه. فحزب البديل من أجل ألمانيا لم يتم انتخابه بنسبة عالية من طرف المتقاعدين أو الشباب، بل من طرف المجموعات العمرية المتوسطة ولاسيما من قبل الرجال.

Kraftwerk Schwarze Pumpe (picture-alliance/Andreas Frank)

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من ينتخب حزب البديل من أجل ألمانيا؟

تمثل منطقة لاوزيتس في شرق ساكسونيا وجنوب براندنبورغ معقلاً لحزب البديل من أجل ألمانيا،  فالنسب وصلت هناك إلى 30 أو أكثر في المائة وتمكن مرشحو حزب البديل من الفوز على المرشحين الآخرين في انتخابات مباشرة. ومنطقة لاوزيتس تخضع لتحول قوي في البنية التحتية، إذ يُعتبر هذا التحول الثاني بعد انهيار اقتصاد ألمانيا الديمقراطية سابقا في 1989. وهناك من المبرمج أن تختفي صناعة المناجم، الصناعة الكبيرة الوحيدة المتبقية. كما أن لاوزيتس منطقة ضعيفة من حيث البنى التحتية، وتوصل خبراء استطلاعات الرأي إلى أن الناس من المناطق الضعيفة من حيث البنية التحتية ينتخبون غالبا حزب البديل من أجل ألمانيا.

وحددت ساكسونيا وبراندنبورغ طوال سنوات في مخططات التنمية المناطق التي سيتم الاستثمار فيها والأخرى التي لا ينفع فيها الاستثمار في شيء. وهذه السياسة نرى معالمها في القرى المهجورة جزئيا مثلا على الحدود البولندية ـ معقل حزب البديل الآخر ـ: طرق متآكلة وإنارة قديمة ولا توجد محلات تجارية وقلما يوجد أطفال. وهنا يشعر الكثيرون بأن الحكام تخلوا عنهم. والناس هناك كانت لهم فرص ضئيلة لجني الرفاهية وظلوا هم الخاسرين في عملية التحول بعد انهيار ألمانيا الديمقراطية سابقا في 1989.

وتباهت الحكومة في ساكسونيا بساكسونيا مزدهرة ـ وفي كثير من القرى كان الوضع فاترا. وعندما قدم اللاجئون وبدأت البلاد تعتني بهم لم يستوعب الكثيرون الوضع، إذ لم يهتم أحد بهم بالرغم من أنهم يعيشون منذ فترة طويلة هناك. وهذه المواقف تم التعبير عنها بين 2015 و 2016 في ذروة أزمة اللجوء. ونسمع هذه الجمل عندما نتحدث إلى الناس في الشارع.

بسبب الاحتجاج والقناعة

وسكان ساكسونيا تصفهم عضوة البرلمان من حزب الخضر، أنكه هرميناو في كتابها الصادر لتوه "كيف يرى الساكسونيون العالم" بأنهم أشخاص يهتمون بأن "تسير عجلة الاقتصاد". وفي انتخابات سابقة حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على أصوات احتجاجية، لأن الركود كان سيد الموقف، كما تقول هرميناو. والناخبون المحتجون تحولوا في الأثناء إلى ناخبين مقتنعين من حزب البديل وبرنامجه.

وفي ساكسونيا يبقى حزب البديل منذ سنوات حاضرا بقوة وظل في نبرته معتدلا بالمقارنة مع تنظيمات أخرى. كما يوجد في قيادة الحزب الكثيرون الذين وُلدوا في الشرق. وفي شرق ألمانيا حيث يشعر البعض بأنه مواطن من الدرجة الثانية، لأن بعض الأجور ونسب التقاعد تبقى أقل من المستوى السائد في الغرب يكون هذا مناسبا. وبعض مناصب السلطة الحاسمة في الإدارة والسياسة مازال يشغلها ألمان غربيون.

وحزب البديل ـ لاسيما في براندنبورغ ـ اهتم في الحملة الانتخابية بموضوع الشرق وناشد مشاعر التهميش، إذ أن شعار مواطن الدرجة الثانية رُفع بقوة. وهذه العبارة الأساسية أدرجها حزب اليسار قبل سنوات، وحزب البديل استغل هذا ودعا إلى الانتفاضة.

AfD Wahlparty Brandenburg (DW/K-A. Scholz)

مبادرة حملة انتخابية من حزب البديل في ولاية براندنبورغ

لماذا المراهنة على "ورقة الشرق" ليست خطيرة

واستغلت قيادة حزب البديل على المستوى الاتحادي النتائج الانتخابية للحصول على ملصق جديد. وزعيم الحزب المشرف على الثمانين من عمره، ألكسندر غاولاند يعتبر أن حزب البديل من أجل ألمانيا ـ على الأقل في براندنبورغ ـ هو "حزب المعارضة المدني الوحيد"، لأن الحزب المسيحي الديمقراطي هناك تهمش بحصوله على 15 في المائة ولم ينجح الليبراليون في ولوج البرلمان المحلي. ووراء ذلك توجد حسابات: فحزب البديل يريد التخلص من سمعة حزب الشعبويين اليمينيين واليمينيين المتطرفين، لأنه فقط بهذا الأسلوب سيتم أيضا انتخاب حزب البديل في غرب ألمانيا من أشخاص أكثر. فالشرق يجب أن تهب منه رياح نمو الأصوات في الغرب. إلا أن هذه الديناميكية المنشودة تؤجج الخلاف داخليا. فحزب البديل في الشرق سيرفع حق المشاركة أكثر داخل الحزب على المستوى الاتحادي، إذ تظهر بوادر نزاع شرقي غربي. ونائب رئيس الحزب هو الألماني الغربي يورغ مويتنن وقد اعتبر في مؤتمر صحفي أنه ليس هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة أي تعيين ممثلين جدد من الشرق في الرئاسة. فيما يعتبر غاولاند أن هذه الاستحقاقات شرعية وترك بالتالي الباب مفتوحا للمنافسة. كما أنه المح إلى انه لا يعتزم الترشح كرئيس للحزب، إذا ما وُجد خلف مناسب. ويوجد منذ الآن مرشح غير رسمي هو تينو شروبالا من منطقة لاوزيتس. لكن كل شيء مازال مفتوحا.

موضوعات تحرك المواطنين

رؤساء الوزراء القدامى والجدد في ساكسونيا ميشاييل كريتشمير وفي براندنبورغ ديتمار فويدكه قالا في المساء الانتخابي بأنه من المهم التحدث مع المواطنين حول مشاكلهم. وبدا هذا التصريح كأنه اعتراف بالذنب. والذئاب والطواحين الهوائية هي جزء من هذه المشاكل. وحتى لو أن بعض البلديات اتخذت قرارا ضد الطواحين الهوائية المقامة بالقرب من القرى، فإن الحكومة في براندنبورغ هي صاحبة الكلمة الأخيرة. والنتيجة هي أن الكثير من سكان القرى يجابهون الطواحين الهوائية على حدود ممتلكاتهم. وحتى الذئاب تثير حفيظة الكثيرين لاسيما المزارعين. ففي الوقت الذي تحدث فيه سياسيون عن حماية الذئاب، أرغم فيه المزارعون على تحصين ماشيتهم من الغنم والمعز ـ وبالرغم من ذلك افترست الذئاب الكثير من الماشية. ويوجد في الأثناء في بعض القرى "حرس الذئاب" لمراقبة قطعان الماشية. وهذه الموضوعات تناولها حزب البديل في كثير من مناسبات الحملة الانتخابية واستمع إلى المواطنين ووعد بتقديم المساعدة.

شولتس كاي ألكسندر/ م.أ.م

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


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