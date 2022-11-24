وصفة إحدى المؤثرات للطعام والرياضة

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توضح إحدى مدربات اللياقة البدنية على إنستغرام أن الرياضة والطعام لا تعارض بينهما.
نجمة البوب بريتني سبيرز، متزوجة من سام أصغري، المولود في طهران. وبعد إعلان تضامنها مع الاحتجاجات الإيرانية، وجهت وكالة أنباء حكومية إيرانية انتقادات شديدة لسبيرز. إنها استراتيجية نهجها النظام الإيراني مع مشاهير آخرين.
تفوّق ليفاندوفسكي على "البرغوث" ميسي ومحمد صلاح ليس بسبب مهاراته الكروية وتسجيله للأهداف فحسب، بل بسبب خمس ركائز يستند عليها أسستها له زوجته سيدة الأعمال والرياضية وخبيرة التغذية الناجحة آنا ليفاندوفسكا.
بعد أن دخلت سوق النظارات الذكية، شركة فيسبوك تقرر الاستثمار في الساعات الذكية، والمهتمون يتوقعون أن يتم طرح الساعة العام المقبل.
القسوة على الذات وحرمان الجسم من تناول الطعام الذي يرغب به قد تكون طريقة جيدة لخفض الوزن. ولكن هناك من لا يستطيع تحقيق ذلك، خصوصا في المراحل الأولى. لهؤلاء هناك طريقة جيدة تعتمد على "الحدس". فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
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