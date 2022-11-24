 وصفة إحدى المؤثرات للطعام والرياضة | صحتك بين يديك | DW | 24.11.2022

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صحتك بين يديك

وصفة إحدى المؤثرات للطعام والرياضة

توضح إحدى مدربات اللياقة البدنية على إنستغرام أن الرياضة والطعام لا تعارض بينهما.

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ARCHIV - 16.01.2013, Dresden: Eine Dialyse-Patientin sitzt an einem herkömmlichen Dialysegerät im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus und erhält eine Blutreinigung. Allein in Deutschland sind rund 80 000 Menschen dauerhaft auf Dialyse angewiesen. Findet sich keine Spenderniere, dann heißt das für die allermeisten: Dreimal pro Woche zur Blutwäsche ins Krankenhaus oder zum Arzt. Forscher arbeiten seit Jahren daran, eine tragbare künstliche Niere zu entwickeln. (Zu dpa Ersatzniere in der Weste: Neue Ansätze für mobile Dialyse vom 07.03.2018) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

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