وصفة أسمنت صديقة للمناخ

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الأسمنت، المكون الرئيسي في الخرسانة، يتسبب في بصمة كربونية ضخمة. وقد طور باحثون سويسريون وصفة اسمنت تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة قد تصل إلى 40 بالمائة. ويتم استخدام الأسمنت البديل بالفعل في الهند.
نجح باحثون من جامعة ميونيخ التقنية في زراعة بكتيريا خاصة بطريقة غير مكلفة وصديقة للبيئة من أجل استخدامها في ترميم الهياكل الخرسانية. كيف ذلك؟
يسرّع الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات حماية المناخ من خلال فرض ضريبة جديدة على الكربون تشمل واردات كثيرة من الخارج، وهو الأمر الذي قد يضر البلدان الفقيرة. هل يشكل هذا بداية تجارة عالمية مستدامة أم حمائية جديدة؟
يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.
يسارع ممثلو الأحزاب الألمانية إلى التعبير عن تعازيهم لضحايا كارثة الفيضانات المدمرة ويهرعون لتفقد المناطق المنكوبة، لكنهم يتباطؤون في الاتحاد والاتفاق على السياسيات والخطط اللازمة حين يتعلق الأمر بحماية المناخ.
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