 وصفة أسمنت صديقة للمناخ | المستقبل الآن | DW | 11.12.2022

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المستقبل الآن

وصفة أسمنت صديقة للمناخ

الأسمنت، المكون الرئيسي في الخرسانة، يتسبب في بصمة كربونية ضخمة. وقد طور باحثون سويسريون وصفة اسمنت تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة قد تصل إلى 40 بالمائة. ويتم استخدام الأسمنت البديل بالفعل في الهند.

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