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قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
8 صورة
بانوراما
دالين صلاحية
٨ يناير ٢٠٢٤
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