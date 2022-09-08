وصفات منزلية سهلة لعلاج صعوبة البلع

ثمة أسباب عديدة تؤدي إلى حصول صعوبة في البلع. فأحيانا تتسبب نزلات البرد في الشعور بعدم القدرة على بلع الطعام، كما أن التهاب اللوزتين وخلل الغدة الدرقية وحتى المشكلات النفسية يمكن أن تؤدي لنفس النتيجة. وبالنسبة للحالات البسيطة وغير المزمنة يمكن حلها بمواد طبيعية بسيطة من المنزل بعد معرفة سببها.

وتتمثل أولى خطوات العلاج، وفقا لتقرير لموقع "غيزوندهايت" الألماني، في شرب كميات كبيرة من السوائل لما في ذلك من تأثير على الغشاء المخاطي وتقليل الالتهابات. وينصح الخبراء بتناول الحليب الساخن مع العسل، وعصير الليمون الساخن، وأنواع الحساء المختلفة، بالإضافة إلى أعشاب المريمية (القصعين) والزعتر.

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ومن طرق العلاج الفعالة لتنقية مجاري التنفس، وبالتالي تسهيل البلع، استنشاق بخار الماء المملح المغلي، علاوة على وضع منديل مبلل بالماء الدافئ حول الرقبة.

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أما بالنسبة لحالات فهي تحتاج لتغيير أسلوب التغذية من خلال الإكثار من الأسماك في تلك الفترة. أما إذا استمرت الأعراض أو تدهورت رغم العلاجات المنزلية، فيجب التوجه للطبيب، خوفا من وجود أورام أو مشكلات كبيرة في الغدة الدرقية تتطلب العلاج الدوائي.

وغالبا ما تنتشر شكاوى صعوبات البلع بين كبار السن ممن يعانون من أمراض مختلفة. كما أن صعوبات البلع أمر وارد عند تغيير العادات الغذائية أو تناول كميات سوائل أقل مما يحتاجه الجسم.

ا.ف/ ع.أ.ج