 وصفات بسيطة للتخلص من رائحة دخان السجائر في المسكن | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 31.12.2022

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منوعات

وصفات بسيطة للتخلص من رائحة دخان السجائر في المسكن

تمثل الروائح الكريهة في المسكن، وخصوصا رائحة دخان السجائر، مصدر إزعاج كبير يعكر صفو المزاج الجيد. ومع ذلك، فإنه باستخدام بعض الوصفات المنزلية يمكنك التخلص بسرعة وفعالية من رائحة النيكوتين.

الشقق والمساكن التي يدخن فيها الناس بانتظام، تستقر فيها رائحة الدخان بمرور الوقت. (صورة رمزية)

الشقق والمساكن التي يدخن فيها الناس بانتظام، تستقر فيها رائحة الدخان بمرور الوقت. (صورة رمزية)

وجود رائحة دخان السجائر في المسكن هو أمر مزعج، وحتى المدخنين أنفسهم لا يحبون وجود رائحة النيكوتين في المسكن على المدى الطويل. وهناك نصائح وحيل حول كيفية تجنب بقاء رائحة النيكوتين في المسكن، الذي يتم فيه تدخين السجائر أو إزالة تلك الرائحة إن كانت موجودة بالفعل.

مختارات

الأفضل هو ألا يلجأ الشخص إلى التدخين أبدا لما له من أضرار صحية خطيرة يعرفها الجميع وكذلك مضار اقتصادية للمدخن. وعلى من يدخن أن يقوم بذلك خارج المسكن أو السيارة كأن تدخن في الشرفة مثلا؛ لكن إن كنت ولا محالة ستدخن في المسكن أو حتى ستسمح لآخرين بالتدخين في مسكنك فعليك تجنب الأسوأ، من خلال قيامك بتهويته جيدا، أثناء التدخين. وبعد الانتهاء عليك إفراغ منفضة السجائر والتخلص من الأعقاب والرماد جيدا.

رغم ذلك، فإن الشقق والمساكن التي يدخن فيها الناس بانتظام، تستقر فيها رائحة الدخان بمرور الوقت.

ولمنع الرائحة من اختراق الأثاث، هناك علاج بسيط  هو ماء الورد. إذ يجب دهن الأثاث الخشبي جيدا بماء الورد مسبقًا، وإلا فلن يعود بالإمكان التخلص من رائحة الدخان.

صورة رمزية من الأرشيف لشخص يقوم بتدخين السجائر في مسكنه.

صورة رمزية من الأرشيف لشخص يقوم بتدخين السجائر في مسكنه.

كذلك يمكن لماء الورد أيضًا إزالة الرائحة العنيدة من الأثاث المنجد بقماش البولستر، بحسب ما أفادت مجلة "بونته" الألمانية.

ولتصفية الهواء منرائحة النيكوتين أثناء التدخين أو بعده، هناك ثلاث وصفات منزلية بسيطة: القهوة والخل وشرائح الليمون.

وعليك فقط أن تأخذ عدة أوعية أو دلاء (جمع دلو) وتوزعها في أرجاء المسكن وتصب في كل واحد منها ماء ساخنا وأضف إليه إما البن المطحون أو القليل من الخل أو شرائح الليمون، وسترى كيف أن الهواء سيصبح نقيا من رائحة الدخان ويمكن تنفسه بسهولة مرة أخرى، حسبما قالت "بونته" في موقعها على الانترنت.

ص.ش/ع.ج.م

  • Deutschland Zigarettenschachteln mit Warnhinweis

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    تحتوي علب السجائر الحالية في ألمانيا على عبارات تحذيرية مثل "التدخين يقتل". وبدءا من 20 حزيران/مايو الحالي ستُجبر الشركات المصنعة على تغطية ثلثي العلبة بصور مخيفة وبارزة. القانون الجديد في سيكون وفق الإجراءات الأوروبية الصادرة في عام 2014 والداعية لخفض نسب التدخين في أوروبا، وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 حزيران/ مايو.

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  • Deutschland Tabakwerbung Plakat in Freiburg

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    صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

    تعد استراليا الدولة الرائدة في العالم في مجال التوعية ضد التدخين. ومنذ سنة 2012 تباع فقط علب السجائر التي تحمل صورا مروعة تظهر مخاطر التدخين ونتائجه على الإنسان. أما فرنسا فستقدم قانونا مشابها في نهاية عام 2016.

  • Australien Zigarettenschachteln mit Warnhinweis

    صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

    القانون الجديد يسمح للشركات بوضع أسم الماركة فقط وبصورة صغيرة فوق العلبة. أما لون العلب فسيكون موحدا لجميع الماركات. بعض الشركات الفرنسية لتصنيع السجائر قررت تقديم شكوى ضد التصميم الجديد للعلب.

  • Lebenskosten Zigaretten Marlboro Schachtel

    صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

    قال بوركهارد بلينيرت، المتحدث لشؤون الصحة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الألماني، إن الهدف من القانون الجديد هو الحيولة دون تدخيين الشباب . والإعلانات الجديدة قد لا توقف المدخنين عن التدخين لكنها قد تمنع الأجيال الجديدة من ذلك، وخاصة أن التدخين يرتبط دائما بأشياء جميلة وهذه الإعلانات ستغير هذه الفكرة للأبد في أذهان الشباب، كما يقول عالم النفس الألماني كريستوف كروغر.

    الكاتب: كارلا بلايكر / زمن البدري