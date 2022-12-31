وصفات بسيطة للتخلص من رائحة دخان السجائر في المسكن

وجود رائحة دخان السجائر في المسكن هو أمر مزعج، وحتى المدخنين أنفسهم لا يحبون وجود رائحة النيكوتين في المسكن على المدى الطويل. وهناك نصائح وحيل حول كيفية تجنب بقاء رائحة النيكوتين في المسكن، الذي يتم فيه تدخين السجائر أو إزالة تلك الرائحة إن كانت موجودة بالفعل.

الأفضل هو ألا يلجأ الشخص إلى التدخين أبدا لما له من أضرار صحية خطيرة يعرفها الجميع وكذلك مضار اقتصادية للمدخن. وعلى من يدخن أن يقوم بذلك خارج المسكن أو السيارة كأن تدخن في الشرفة مثلا؛ لكن إن كنت ولا محالة ستدخن في المسكن أو حتى ستسمح لآخرين بالتدخين في مسكنك فعليك تجنب الأسوأ، من خلال قيامك بتهويته جيدا، أثناء التدخين. وبعد الانتهاء عليك إفراغ منفضة السجائر والتخلص من الأعقاب والرماد جيدا.

رغم ذلك، فإن الشقق والمساكن التي يدخن فيها الناس بانتظام، تستقر فيها رائحة الدخان بمرور الوقت.

ولمنع الرائحة من اختراق الأثاث، هناك علاج بسيط هو ماء الورد. إذ يجب دهن الأثاث الخشبي جيدا بماء الورد مسبقًا، وإلا فلن يعود بالإمكان التخلص من رائحة الدخان.

صورة رمزية من الأرشيف لشخص يقوم بتدخين السجائر في مسكنه.

كذلك يمكن لماء الورد أيضًا إزالة الرائحة العنيدة من الأثاث المنجد بقماش البولستر، بحسب ما أفادت مجلة "بونته" الألمانية.

ولتصفية الهواء منرائحة النيكوتين أثناء التدخين أو بعده، هناك ثلاث وصفات منزلية بسيطة: القهوة والخل وشرائح الليمون.

وعليك فقط أن تأخذ عدة أوعية أو دلاء (جمع دلو) وتوزعها في أرجاء المسكن وتصب في كل واحد منها ماء ساخنا وأضف إليه إما البن المطحون أو القليل من الخل أو شرائح الليمون، وسترى كيف أن الهواء سيصبح نقيا من رائحة الدخان ويمكن تنفسه بسهولة مرة أخرى، حسبما قالت "بونته" في موقعها على الانترنت.

ص.ش/ع.ج.م