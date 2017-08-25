 وسيلة جديدة.. ما شغل هاتفك مثل حَكّك! | علوم وتكنولوجيا | DW | 30.09.2018

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علوم وتكنولوجيا

وسيلة جديدة.. ما شغل هاتفك مثل حَكّك!

توصل فريق من الباحثين البريطانيين إلى وسيلة جديدة لتشغيل الجيل القادم من الأجهزة الذكية عن طريق مولدات متناهية الصغر لتوليد الطاقة الناتجة عن الاحتكاك بين مادتين أو أكثر سواء إن كانت مواد هجينة أو عضوية أو غير عضوية.

Symbolbild Joggen (Colourbox/L Dolgachov)

يبدو أن المثل العربي القديم "مَا حَكَّ جِلْدَكَ مِثْلُ ظُفْرِكَ" يمكن أن يُطبق أيضاً على هواتف وأجهزة الثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم، فقد توصل باحثون في بريطانيا إلى وسيلة مبتكرة لتشغيل الجيل القادم من الأجهزة الذكية عن طريق مولدات متناهية الصغر لتوليد الطاقة الاحتكاكية. ويُقصد هنا بوسائل توليد الطاقة الاحتكاكية نوعية الأجهزة التي تستخدم الاحتكاك بين مادتين أو أكثر سواء إن كانت مواد هجينة أو عضوية أو غير عضوية لتوليد تيار كهربائي.

وتستطيع هذه المولدات إنتاج الكهرباء عن طريق الاحتكاك مع جسم الإنسان أثناء الحركة، كما يمكنها أيضاً الاعتماد على مصادر أخرى لتوليد الطاقة مثل الرياح والأمواج واهتزازات الماكينات. ويقول الباحث رافي سيلفا من معهد التكنولوجيا المتقدمة في مدينة سري البريطانية: "نشعر بحماسة بالغة بشأن فكرة وجود عالم تتوافر فيه الكهرباء بشكل مجاني ومتجدد"، مضيفاً أن "الكهرباء الاحتكاكية هو وسيلة مثالية لتغذية الأجهزة الإلكترونية التي يتم ارتداؤها وأجهزة الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية المختلفة".

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وذكر البروفسير إيشارا هارماشينا الباحث الرئيسي في المشروع: "إنني متحمس للغاية حيال هذه الدراسة التي تعيد تعريف مفهومنا لتوليد الكهرباء"، مؤكداً أن الوسيلة الجديدة التي تم تطويرها هنا سوف تساعد الباحثين في مختلف أنحاء العالم لاستغلال الإمكانيات الحقيقية لمولدات الكهرباء الاحتكاكية متناهية الصغر، وتصميم وحدات تعمل بكفاءة عالية لتوليد الطاقة من أجل تشغيل مختلف التطبيقات". وأكد رافي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورغ" المتخصص في الأبحاث التكنولوجية أن "مولدات الطاقة الاحتكاكية يمكنها أن تلعب دوراً في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة".

ع.غ/ ط.أ (د ب أ)

  • شيكولاته

    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الشكولاتة

    إلى جانب الكهرباء التي نستخدمها في منازلنا ومكاتبنا، والوقود المستخدم في سياراتنا، فإننا نستخدم نوعاً آخر من الطاقة دون أن ندرك: فالطاقة المستخدمة لتصنيع وتغليف ونقل وتجهيز أحد المنتجات تعرف باسم الطاقة الرمادية. على سبيل المثال، يستهلك إنتاج قطعة واحدة من الشكولاتة ما يقرب من 0.25 كيلوواط /ساعة من الطاقة الرمادية. ويمكن استخدام نفس الكمية من الطاقة لطهي وعاء من المعكرونة حوالي 20 مرة.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    المياه المعدنية

    يتطلب تحضير نصف لتر من المياه المعدنية المعبأة في زجاجات ما يقرب من 0.7 كيلوواط /ساعة من الطاقة الرمادية، وهو ما يعادل حوالي ألف مرة كمية الطاقة المستخدمة لتجهيز كمية مماثلة من ماء الصنبور. وتتطلب المنتجات التي يتم نقلها عبر مسافات طويلة الكثير من الطاقة الرمادية. ومع ذلك، فإن نقل البضائع المنتجة محلياً بواسطة السيارات عبر مسافات قصيرة قد يكون أكثر تلويثاً من النقل الجماعي لمسافات طويلة.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الكمبيوتر المحمول

    يبلغ إنتاج جهاز كمبيوتر محمول 1000 كيلو واط في الساعة من الطاقة الرمادية. وهذا يعادل 40 يومًا من التنظيف المستمربالمكنسة الكهربائية. إذا لم تؤخذ الطاقة الرمادية في الاعتبار في مقارنات استهلاك الطاقة، يمكن أن ينتج عن ذلك صورة مضللة.

  • default

    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الجينز

    يستهلك انتاج زوج واحد من الجينز القطني أكثر من 40 كيلو واط /ساعة من الطاقة الرمادية. وبنفس الكمية من الكهرباء، يمكنك مشاهدة 400 ساعة من التلفاز. عندما يتعلق الأمر بقياس الطاقة الرمادية، يؤخذ استخراج المواد الخام في الاعتبار، وهو ما يؤدي إلى ازدياد الطاقة المستخدمة في جميع عمليات الإنتاج.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    منزل الأسرة

    يتطلب بناء منزل عائلي متوسط المساحة تبلغ مساحته 120 متراً مربعاً تقريباً ما يزيد عن 150 ألف كيلوواط في الساعة من الطاقة الرمادية. ويساوي ذلك استهلاك الكهرباء لعائلة مكونة من أربعة أفراد لمدة تقرب من 40 عاماً. يقول الخبراء أن كل يورو تنفقه الأسرة يساوى ما يقرب من كيلو واط / ساعة من الطاقة الرمادية.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الصحف

    يتطلب انتاج الصحيفة المتوسطة التي تزن حوالي 200 غرام حوالي 2 كيلو واط/ ساعة من الطاقة الرمادية. وبتلك الكمية من الطاقة يمكنك أيضاً صنع 150 كوباً من القهوة. وغالباً ما يكون من الصعب الحصول على البيانات المطلوبة لحساب الطاقة الرمادية – إذ قد تختلف النتائج بشكل كبير تبعاً للتفاصيل المتاحة حول تصنيع ونقل المنتجات.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الهواتف الذكية

    من أجل تصنيع ونقل وبيع الهاتف الذكي، نحتاج إلى 220 كيلو واط /ساعة من الطاقة الرمادية. وبنفس تلك الكمية من الطاقة، يمكنك أن تشحن بطارية هاتفك لمدة 50 عاماً. وتمثل الصعوبات المتعلقة بقياس الطاقة الرمادية عائقاً كبيراً أمام توفير هذه المعلومات للمستهلك.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الأحذية

    يستهلك إنتاج زوج واحد من الأحذية حوالي 8 كيلوواط /ساعة من الطاقة الرمادية. وهذا هو نفس مقدار الطاقة التي تستهلكها الثلاجة خلال أسبوعين. وتعد الطاقة الرمادية مساهماً رئيسياً في استهلاك الطاقة عالميا، فضلا عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "الرمادية"، والتي تزيد بشكل كبير من البصمة الكربونية للعديد من المنتجات.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    السيارات

    تستهلك السيارة المتوسطة الحجم حوالي 30 ألف كيلو واط/ ساعة من الطاقة الرمادية قبل أن تبدأ في الانطلاق على الطريق. ويساوي ذلك القيادة لمسافة تقرب من 36 ألف كيلومترا. ويلعب الاستيراد والتصدير دوراً حاسماً في مجالات الطاقة الرمادية، فإذا تم تصنيع سيارة في ألمانيا وتم تصديرها إلى بلد آخر، فيجب أن يتم تحميل الانبعاثات أثناء الإنتاج على هذا البلد وليس على ألمانيا.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    ورق التواليت

    تشتمل لفة ورق التواليت المبيضة الخالية من الكلور على 20 كيلو واط في الساعة من الطاقة الرمادية. وبالتالي فإن لفة واحدة من ورق التواليت تستهلك طاقة بقدرغسل الملابس 20 مرة. إلا أن الطاقة الرمادية نادراً ما تكون في أذهان المستهلكين لأسباب منها قلة البيانات حولها. وعلى الرغم من ذلك، يجب على المستهلكين أخذ الطاقة الرمادية في الحسبان، إذا كانت الاستدامة مهمة بالنسبة لهم. س.م/ ميلينا جروندمان.


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