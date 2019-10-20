وسيلة جديدة لحماية نظام التشغيل "ويندوز" من الاختراق

طورت شركة سويدية متخصصة في إنتاج أدوات تأمين شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وسيلة جديدة توفر حماية أقوى من مجرد استخدام "كلمة مرور".
وتتيح الوسيلة الجديدة تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل "ويندوز" من خلال أحد منافذ "يو.إس.بي"، ما يعد إجراء يحقق مقدار أعلى من الأمان.
ووفقا لموقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا، خضعت الأداة الجديدة للاختبار على مدار نصف عام، قبل أن تطرحها الشركة السويدية، التي تحمل اسم "يوبيكو"، للأسواق.
وشرح الموقع أن مثل تلك الأدوات المستخدمة لحماية أجهزة الكمبيوتر من الاختراق تحتاج من المستخدم القيام بتركيب معدة صغيرة في إحدى فتحات "يو.إس.بي" الخاصة بالجهاز للتمكن من تشغيله وتسجيل الدخول إليه.
وعادة ما يتم الجمع بين هذه الأدوات ووسائل التأمين الأخرى مثل استخدام كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو صورة الوجه أو الرقم السري.
ويذكر أن شركة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" صاحبة نظام التشغيل "ويندوز" تتيح منذ شهور استخدام وسائل لحماية ما تقدمه من خدمات مثل برنامج البريد الإلكتروني "أوت لوك" وبرنامج الاتصالات عبر الإنترنت "سكايب" وتطبيق ألعاب الكمبيوتر "إكس بوكس لايف"، فضلا عن البرنامج الأشهر "أوفيس"، بما يعتبر تطور كبير لن يضطر معه المستخدم في المستقبل إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه الاستفادة من كل هذه الخدمات.
كما تتيح الشركة السويدية الأداة الجديدة، والمتاحة في السوق مقابل حوالي 25 دولارا أمريكيا، لأجهزة كمبيوتر "آبل" العاملة بنظام التشغيل "ماك أو إس".
ولكن لا يضمن التطبيق الجديد الحماية الكافية لأجهزة الكمبيوتر الشخصي المستخدمة بأماكن العمل كالشركات، نظرا لتعدد مستخدمي الجهاز الواحد.
د.ب./ ع.خ (د ب أ)
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