 وسيلة جديدة لحماية نظام التشغيل ″ويندوز″ من الاختراق | عالم المنوعات | DW | 20.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

وسيلة جديدة لحماية نظام التشغيل "ويندوز" من الاختراق

مع زيادة محاولات اختراق الأجهزة الإلكترونية، تزداد على الجانب الأخر محاولات  توفير حماية أكثر لها. شركة سويدية أعلنت عن أداة جديدة من شأنها توفير درجة أعلى من الأمان لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز. فكيف تعمل هذه الأداة؟

Microsoft Windows 10 Desktop Surface

طورت شركة سويدية متخصصة في إنتاج أدوات تأمين شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وسيلة جديدة توفر حماية أقوى من مجرد استخدام "كلمة مرور".

وتتيح الوسيلة الجديدة تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل "ويندوز" من خلال أحد منافذ "يو.إس.بي"، ما يعد إجراء يحقق مقدار أعلى من الأمان. 

ووفقا لموقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا، خضعت الأداة الجديدة للاختبار على مدار نصف عام، قبل أن تطرحها الشركة السويدية، التي تحمل اسم "يوبيكو"، للأسواق.

وشرح الموقع أن مثل تلك الأدوات المستخدمة لحماية أجهزة الكمبيوتر من الاختراق تحتاج من المستخدم القيام بتركيب معدة صغيرة في إحدى فتحات "يو.إس.بي" الخاصة بالجهاز للتمكن من تشغيله وتسجيل الدخول إليه.

مختارات

وعادة ما يتم الجمع بين هذه الأدوات ووسائل التأمين الأخرى مثل استخدام كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو صورة الوجه أو الرقم السري.

 ويذكر أن شركة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" صاحبة نظام التشغيل "ويندوز" تتيح منذ شهور استخدام وسائل لحماية ما تقدمه من خدمات مثل برنامج البريد الإلكتروني "أوت لوك" وبرنامج الاتصالات عبر الإنترنت "سكايب" وتطبيق ألعاب الكمبيوتر "إكس بوكس لايف"، فضلا عن البرنامج الأشهر "أوفيس"، بما يعتبر تطور كبير لن يضطر معه المستخدم في المستقبل إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه الاستفادة من كل هذه الخدمات.

كما تتيح الشركة السويدية الأداة الجديدة، والمتاحة في السوق مقابل حوالي 25 دولارا أمريكيا، لأجهزة كمبيوتر "آبل" العاملة بنظام التشغيل "ماك أو إس".

ولكن لا يضمن التطبيق الجديد الحماية الكافية لأجهزة الكمبيوتر الشخصي المستخدمة بأماكن العمل كالشركات، نظرا لتعدد مستخدمي الجهاز الواحد.

د.ب./ ع.خ (د ب أ) 

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    الفيل في الغرفة

    قال كريستيان جوك المدير الإداري لشركة " معارض برلين" في كلمته الافتتاحية إن أجهزة التلفاز لن تحتل مركز الصدارة في المعرض هذا العام، بل إن الهواتف الذكية سيكون لها الاهتمام الأكبر مع انتشار شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم. وقال إن بدء تشغيل شبكات الجيل الخامس سيحدث نقلة نوعية في عام 2020.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    التلفاز لم يلقى حتفه بعد

    أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الرقمية اليومية ، ولكن لا يزال هناك طلب على الأجهزة الأكبر حجمًا مثل أجهزة التلفاز. وفقًا لمارك وايتن من شركة أمازون ، ستصبح أجهزة التحكم عن بُعد (الريموت كنترول) غير ضرورية بعد تطبيق نظام التحكم الصوتي.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تنفيذ الأوامر الصوتية

    المساعدون الصوتيون. يستمعون إلى ما نقوله ثم يقومون بتنفيذ أوامرنا مثل تشغيل الميكروويف أو الراديو حتى لا نحرك أصابعنا، هذه نقلة نوعية كبيرة للبشرية! في الصورة ، يعرض أحد الموظفين مكبر صوت لاسلكي.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    وفرة المساعدين في المنزل

    "ميلي"، شركة ألمانية تصنع الأجهزة المنزلية منذ فترة طويلة .توضح الصورة أعلاه موظفة تقدم نموذجًا جديدًا للمكنسة الكهربائية. يتميز المعرض باحتوائه على مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية، حيث أصبح الكثير منها الآن قادرا على فعل أشياء لا يمكن لأحد أن يحلم بها منذ عقد أو عقدين.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تنظيف الواقع الافتراضي

    قد يسأل الكثيرون ما الذي يفعله الرجل بنظارات الواقع الافتراضي ومكنسة كهربائية؟ الجواب هو أنه يستخدم النظارات للتحكم بالمكنسة الكهربائية وتنظيف الزوايا التي يريدها. من المفترض أن يكون هذا هو مستقبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، لكن لا يزال هناك بعض الوقت .

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تشجيع الابتكار

    بالنسبة للجهات الفاعلة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية وصناعة الأجهزة المنزلية ، تحول معرض IFA الدولي في برلين إلى حدث سنوي لا ينبغي تفويته. يضم المعرض أيضا، مرحلة للابتكار حيث تقدم الشركات الناشئة ومختبرات البحوث والجامعات والشركات الفردية منتجاتها وحلولها الحديثة.


مختارات

الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

يبدو أن معرض IFA الدولي في برلين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة أنه جاء بالتزامن مع قرب تشغيل شبكة الجيل الخامس، التلفاز حاضر بقوة في المعرض رغم ازدياد شعبية الهاتف الذكي. (06.09.2019)  

إعلان
Themenbild Facebook

 